Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно главный дизайнер фирменной оболочки от Xiaomi поделился интересной информацией о новой версии MIUI в своем аккаунте Weibo. По последним данным, обновление MIUI привнесет абсолютно новую строку состояния, обновленный системный шрифт и многое другое. По всей видимости, в этом году фанатам Xiaomi стоит ожидать перемен, в первую очередь, в пользовательском интерфейсе своих гаджетов.

реклама

Большинство вопросов у пользователей глобальных версий MIUI было к шрифтам, используемых в оболочке. В разных регионах наблюдались проблемы с их отображением: в разных системных приложениях наблюдался и разный системный шрифт. По словам сотрудников MIUI, данная проблема действительно актуальна по большей части для глобальных версий, и они уже работают над ее исправлением.

реклама

Уже известно, что Xiaomi изменит свой системный шрифт, который будет единым не только для системных, но и для большинства популярных приложений: социальных сетях, навигации и различных иных сервисов. Кроме того, в компании намерены привести в порядок дизайн многих штатных приложений для поддержания единого стиля интерфейса во всех разделах оболочки.

Подтвердилась информация и о полной переработке шторки уведомлений. Как именно она преобразится в MIUI 12 – пока неясно, так как никаких скриншотов или хотя бы футажей системы представлено не было. Вместе с новой «шторкой» обновятся и значки в строке состояния – это то место, где расположены часы, индикатор батареи, сигнал сети и другое. И наконец, также подтвердилась доработка темой темы. Напомним, в существующей на данный момент прошивке она реализована не лучшим образом даже в части системных приложений.

реклама

Среди устройств, которые получат MIUI 12 указаны недавно вышедшие флагманы: Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, а также прошлогодние Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9SE, Mi 9 Pro и Mi 9T Pro.

реклама

Среди более доступных устройств упоминаются: Redmi K30, Redmi K20 Pro и Redmi K20, Redmi 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7 и Redmi 7A.

Отметим, MIUI 12 будет построена на базе OC Android 11, ее официальный анонс состоится во второй половине текущего года, в то время как релиз системы намечен уже на октябрь-ноябрь этого же года.