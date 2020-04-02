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Xiaomi работает над 144-мегапиксельной камерой для смартфонов

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Последний год компания Xiaomi активно пытается развивать фото и видео возможности своих смартфонов. Так, Redmi Note 7 Pro стал одним из первых смартфонов с 48-мегапиксельной камерой. Позже, в конце того же года, Redmi Note 8 Pro первым обзавелся сенсором на 64 Мп. Флагманский Xiaomi Mi 10 был первым смартфоном со 108-мегапиксельной основной камерой. Но и это еще не все – Xiaomi работает над 144-мегапиксельным мобильным сенсором.

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Буквально 10 лет назад мы могли наблюдать «гонку» за мегапикселями среди производителей смартфонов, однако закончилась она в 2013 году, где лидером оказалась Nokia Lumia 1020. Тем не менее, стоило компании Sony выпустить свой мобильный сенсор IMX586 на 48 мегапикселей, как гонка вооружений снова была начата.

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Xiaomi как раз таки одна из тех компаний, кто активно соревнуется с Huawei и Samsung. Напомним, Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro были первыми смартфонами со 108-мегапиксельным сенсором основной камеры. DxОmark оценил фото возможности смартфона по достоинству, поместив его аж на первую строчку своего топа на момент выхода устройства.

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Согласно полученным данным, сенсор на 144 мегапикселя впервые может появиться в улучшенной версии существующего флагмана компании, а именно Xiaomi Mi 10S и Mi 10S Pro. Напомним, ранее в Сети уже появлялся список устройств от Xiaomi, выход которых состоится в этом году. Модель Mi 10S в том списке присутствует.

Похоже у компании есть большие шансы во второй раз подряд выпустить смартфон с самой «мегапиксельной» основной камерой. Однако насколько лучше это скажется на фото и видео возможностях смартфонов – другой вопрос.

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