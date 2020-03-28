Опубликован список смартфонов Xiaomi, выход которых состоится в этом году
2020-й год для фанатов Xiaomi, Redmi и POCO обещает быть очень интересным. Несмотря на выход флагманского Mi 10, более доступного Mi 10 Lite и Redmi K30 Pro, нас ждет еще масса других, не менее интересных устройств. О них сейчас и пойдет речь.
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Недавно в Сети был опубликован снимок письма из электронной почты одного из сотрудников Xiaomi. Энтузиасты быстро расшифровали зашифрованный текст, после чего выяснили множество новых моделей смартфонов. Некоторые из них, конечно, очевидны, а некоторые оказались весьма неожиданными.
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Просьба относиться к материалу с щепоткой скепсиса. Нет никаких гарантий, что все нижеперечисленные устройства, упомянутые в обращении, будут реализованы. Более того, не исключено, что снимок может являться фейком.
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Redmi 9 и Redmi 9A – обновление самой бюджетной линейки
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Данные устройства являются преемниками самых доступных прошлогодних Redmi 8 и Redmi 8A. Информации о дизайне и технических характеристиках пока нет. Очевидно, смартфоны получат обновленные чипы Qualcomm Snapdragon 400-й серии.
Redmi Note 9S+ – просто ребрендинг, ничего интересного
Такое название, очевидно, получит уже существующий смартфон Redmi Note 9 Pro Max, предназначенный для определенного рынка. В этом нет ничего удивительного, характеристики смартфона в обоих случаях идентичны.
POCO X2 Pro – новый индийский бестселлер
Смартфон POCO X2 является достаточно спорным Redmi K30, предназначенным для индийского рынка. Наиболее вероятно, что POCO X2 Pro – тот же Redmi K30 Pro, также предназначенный только для рынка Индии.
Mi 10T и Mi 10T Pro – достойное обновление для европейского рынка
Эти модели также являются ребрендингом нашумевшего Redmi K30 Pro, направленного на европейский рынок. Жители стран СНГ с теплом вспоминают прошлогодний «хит» в лице Mi 9T (Pro), а кто-то, возможно, читает этот материал с этого смартфона. Напомним, обновленная модель получила последний флагманский SoC Snapdragon 865, квадро-камеру, новые цвета и улучшенную перископную селфи-камеру.
В качестве Mi 10T Pro будет продаваться Redmi K30 Pro Zoom с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.
Redmi X10/ POCO F2 / Mi 10S – улучшенная версия уже существующего флагмана Mi 10
Первоначальное название устройства – Redmi X10. За пределами Китая смартфон будет продаваться под остальными названиями из заголовка. Согласно полученным данным, речь идет о минорном обновлении существующего флагмана от Xiaomi. На данный момент известно лишь то, что новинка получит SoC Snapdragon 865+ и 12 ГБ оперативной памяти.
Xiaomi Mi 7 2020 – компактный флагман с 16:9 дисплеем, или нет?
Ранее ходили лишь слухи о том, что компания планирует перевыпустить Xiaomi Mi 6 с обновленным «железом». Вероятно, речь идет именно об этом устройстве.
Xiaomi Mi MIX 4 и Mi MIX 4S – самое неочевидное продолжение линейки
В прошлом году компания анонсировала весьма неожиданный концепт флагманского смартфона с изогнутым дисплеем, покрывающим практически весь корпус устройства – Mi Mix Alpha. К сожалению, разработка Xiaomi так и осталась лишь концептом, так и не дошедшим до массового производства.
Тем не менее, в этом году ожидается обновление линейки Mi Mix. В качестве приемника Mi Mix 3 выступят устройства Mi Mix 4 и Mi Mix 4S. Аналитики предполагают, что новинка получит очевидные черты концепта, за исключением завёрнутого дисплея. Никакой официальной же информации о продолжении этой линейки пока не поступало.
Mi Zero – первый смартфон без физических кнопок и разъемов
Модель упоминается в утечке как очередной концепт. На сей раз речь идет о полностью монолитном смартфоне, полностью без физических кнопок и разъемов. Подразумевается, что заряжаться смартфон будет только при помощи беспроводных станций.
Первый аналогичный концепт представила компания Meizu в январе 2019 года, но, как и в случае с Mi Mix Alpha от Xiaomi, концепт так и остался лишь концептом.
А какой из смартфонов заинтересовал Вас больше всех остальных? Оставляйте свое мнение в комментариях.
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