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Опубликован список смартфонов Xiaomi, выход которых состоится в этом году

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2020-й год для фанатов Xiaomi, Redmi и POCO обещает быть очень интересным. Несмотря на выход флагманского Mi 10, более доступного Mi 10 Lite и Redmi K30 Pro, нас ждет еще масса других, не менее интересных устройств. О них сейчас и пойдет речь.

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Недавно в Сети был опубликован снимок письма из электронной почты одного из сотрудников Xiaomi. Энтузиасты быстро расшифровали зашифрованный текст, после чего выяснили множество новых моделей смартфонов. Некоторые из них, конечно, очевидны, а некоторые оказались весьма неожиданными.

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Нажмите на изображение, чтобы увидеть оригинал зашифрованного письма

 

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Просьба относиться к материалу с щепоткой скепсиса. Нет никаких гарантий, что все нижеперечисленные устройства, упомянутые в обращении, будут реализованы. Более того, не исключено, что снимок может являться фейком.

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Redmi 9 и Redmi 9A – обновление самой бюджетной линейки

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Данные устройства являются преемниками самых доступных прошлогодних Redmi 8 и Redmi 8A. Информации о дизайне и технических характеристиках пока нет. Очевидно, смартфоны получат обновленные чипы Qualcomm Snapdragon 400-й серии.

Дизайн прошлогоднего Redmi 8A

 Redmi Note 9S+ – просто ребрендинг, ничего интересного

Такое название, очевидно, получит уже существующий смартфон Redmi Note 9 Pro Max, предназначенный для определенного рынка. В этом нет ничего удивительного, характеристики смартфона в обоих случаях идентичны.

Redmi Note 9 Pro Max

 POCO X2 Pro – новый индийский бестселлер

Смартфон POCO X2 является достаточно спорным Redmi K30, предназначенным для индийского рынка. Наиболее вероятно, что POCO X2 Pro – тот же Redmi K30 Pro, также предназначенный только для рынка Индии.

Mi 10T и Mi 10T Pro – достойное обновление для европейского рынка

Эти модели также являются ребрендингом нашумевшего Redmi K30 Pro, направленного на европейский рынок. Жители стран СНГ с теплом вспоминают прошлогодний «хит» в лице Mi 9T (Pro), а кто-то, возможно, читает этот материал с этого смартфона. Напомним, обновленная модель получила последний флагманский SoC Snapdragon 865, квадро-камеру, новые цвета и улучшенную перископную селфи-камеру.

Redmi K30 Pro

 В качестве Mi 10T Pro будет продаваться Redmi K30 Pro Zoom с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

Redmi X10/ POCO F2 / Mi 10S – улучшенная версия уже существующего флагмана Mi 10

Первоначальное название устройства – Redmi X10. За пределами Китая смартфон будет продаваться под остальными названиями из заголовка. Согласно полученным данным, речь идет о минорном обновлении существующего флагмана от Xiaomi. На данный момент известно лишь то, что новинка получит SoC Snapdragon 865+ и 12 ГБ оперативной памяти.

Xiaomi Mi 10 Pro

 Xiaomi Mi 7 2020 – компактный флагман с 16:9 дисплеем, или нет?


Насколько вы помните, флагманская линейка компании пропустила «семерку», выпустив после Mi 6 сразу Mi 8. Возможно, Xiaomi готовит новый компактный флагман, для любителей смартфонов с соотношением сторон дисплея 16:9, однако никакой официальной информации или даже утечек, в настоящее время, не сообщается.

Xiaomi Mi 6

 Ранее ходили лишь слухи о том, что компания планирует перевыпустить Xiaomi Mi 6 с обновленным «железом». Вероятно, речь идет именно об этом устройстве.

Xiaomi Mi MIX 4 и Mi MIX 4S – самое неочевидное продолжение линейки

В прошлом году компания анонсировала весьма неожиданный концепт флагманского смартфона с изогнутым дисплеем, покрывающим практически весь корпус устройства – Mi Mix Alpha. К сожалению, разработка Xiaomi так и осталась лишь концептом, так и не дошедшим до массового производства. 

Тем не менее, в этом году ожидается обновление линейки Mi Mix. В качестве приемника Mi Mix 3 выступят устройства Mi Mix 4 и Mi Mix 4S. Аналитики предполагают, что новинка получит очевидные черты концепта, за исключением завёрнутого дисплея. Никакой официальной же информации о продолжении этой линейки пока не поступало.

Mi Zero – первый смартфон без физических кнопок и разъемов

Модель упоминается в утечке как очередной концепт. На сей раз речь идет о полностью монолитном смартфоне, полностью без физических кнопок и разъемов. Подразумевается, что заряжаться смартфон будет только при помощи беспроводных станций.

Первый аналогичный концепт представила компания Meizu в январе 2019 года, но, как и в случае с Mi Mix Alpha от Xiaomi, концепт так и остался лишь концептом.


А какой из смартфонов заинтересовал Вас больше всех остальных? Оставляйте свое мнение в комментариях.

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