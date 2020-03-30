Игровая мышь против офисной: в чем разница и когда стоит переплачивать
«У него мышка лучше, вот он меня и убил» – многие слышали подобные высказывания от своих тиммейтов. Но почему? Ведь даже самые крутые геймерские решения не могут делать всю работу за тебя – прицеливаться и убивать все равно нужно самому. А в чем же тогда отличия, и вообще, стоит ли переплачивать – сейчас разберемся.
рекламаРынок геймерских девайсов стремительно развивается на протяжении нескольких лет. Однако значит ли это, что геймерские девайсы стали априори лучше более доступных решений – не совсем. У игровых мышек больше программируемых клавиш, у них лучше «железо». Но даже у самого дешевого офисного грызуна будут над ней свои преимущества, и вот какие.
Типичный офисный грызун
Это самый доступный вариант беспроводной мыши. Их форма почти всегда симметрична и компактна. Это делает их максимально универсальными и удобными в поездках. Количество кнопок минимальное: ЛКМ, ПКМ и колесо прокрутки. Даже клавиша регулировки чувствительности есть далеко не у всех, хотя такому девайсу это и не нужно.
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Сенсор у таких грызунов оптический лазерный. Лазерный диод очень тонким лучом проходит через линзу, подсвечивая сенсору поверхность. Камера, она же и является сенсором, делает снимки со скоростью до 3-5 тысяч раз в секунду, сравнивает их и передает компьютеру команды на перемещение курсора.
рекламаЛазерный диод очень чувствителен к поверхности, что позволяет отлично работать мышке без коврика даже на стеклянном столе. Хотя в этом кроется и ее недостаток – из-за чрезмерной чувствительности мышь обрабатывает много лишних данных. Если у вас есть самая дешевая мышь – поднимите ее на 1-2 сантиметра от поверхности и увидите произвольные движения курсора. Иногда это может сильно помешать при простом перемещении грызуна.
рекламаДанная периферия отлично подходит начинающим пользователям, например ребенку или пожилым родственникам. А также офисным сотрудникам и тем, кто часто работает «в дороге». Неприхотливость к поверхности, универсальность, а главное низкая стоимость – главные достоинства таких мышек.
А что, если мы захотим поиграть на такой мышке? Комфортно провести время в играх с таким девайсом вряд ли получится. Многие офисные мыши беспроводные. Это удобно в работе, но неприемлемо даже в одиночных играх. Задержка даже у относительно неплохой Wireless-мыши чуть ли вдвое выше, чем у проводных вариантов. Это подтверждается тестом, проводимым автором канала Linus Tech Tips на YouTube.
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Отразится не лучшим образом и низкая частота опроса – количество обращений мыши к компьютеру об изменении местоположения. Во всех офисных девайсах данный параметр составляет не более 500 герц, а значит к уже имеющейся задержке следует прибавить еще 2 миллисекунды.
Кроме того, из-за точного, но очень малого охвата поверхности, оптико-лазерные сенсоры имеют акселерацию. В таком случае скорость курсора автоматически меняется, независимо от выбранных вами настроек в системе. А поэтому убивать врагов «фликшотами» очевидно не выйдет – сенсор не точно определит перемещение мыши и попытается лишь предугадать положение курсора, либо же вовсе проигнорирует ваше действие.
Оптимальный вариант для работы и игр
Грызуны в этой категории являются отличными девайсами для домашнего компьютера. Они менее мобильные и бюджетные, но имеют ряд преимуществ.
Прежде всего это форма. Не каждая мышь идеально вам подойдет, но в отличие от офисных, производители этой категории и не пытаются в одном девайсе угодить всем пользователям. Наоборот, на рынке представлено огромное множество различных девайсов, чтобы каждый клиент мог сам подобрать наилучший для себя вариант. Заметно улучшается и качество материалов – провод защищается тканевой оплеткой, а вместо маркого пластика на корпусе зачастую используется матовое софт-тач покрытие.
Все девайсы данного сегмента проводные. Время отклика зачастую составляет 1000 герц или 1 миллисекунду соответственно. Сенсоры в таких грызунах делают 5-6 тысяч снимков в секунду, а в качестве источника света используются не лазерные лучи, а светодиоды.
Принцип работы оптического светодиодного сенсора максимально схож с предыдущим типом. Разница лишь в подсветке поверхности – вместо лазера используется светодиод красного цвета. Из-за рассеивания света линзами, площадь подсвечиваемой поверхности гораздо больше, а интенсивность свечения ниже. Таким образом, сенсор захватывает большую площадь поверхности, а значит вероятность «срыва» становится значительно меньше. Недостатком такого решения является более низкая чувствительность – для корректной работы мыши обязательно нужен коврик.
Сенсоры для мышек разрабатывают отдельные производители. Наиболее распространенным является компания Pixart.
Игровые сенсоры начального уровня:
- Pixart Avago A5050
- Pixart Avago 3305
- Pixart Avago A3050
- SunPlus 168A
- SunPlus 180
- SunPlus 621
Игровые сенсоры среднего уровня:
- Pixart Avago ADNS9800
- Pixart Avago ADNS9500
- Pixart Avago А3090
- Pixart Avago A3059
- Pixart Avago AM010
- Pixart Avago PMW3320
- Pixart Avago ADNS-3095
- Pixart Avago ADNS-3888
Для одиночных игр будет достаточно любого из вышеперечисленных сенсоров начального уровня. Для сетевых динамичных FPS подойдут сенсоры среднего уровня.
Многие мышки данного ценового сегмента имеют поддержку ПО. В фирменных приложениях вы сможете настроить чувствительность сенсора, акселерацию, время отклика и подсветку. Кроме того, зачастую есть возможность создания макросов – наборов действий, программируемых на одну из клавиш мыши.
С помощью официальных утилит можно даже лишить оружие отдачи в игре, записав для этого макрос со спреем. Правда, честные игроки вряд ли вас за это похвалят J
Наконец, почти все игровые девайсы даже начального уровня имеют пару дополнительных клавиш на боковой панели. В проводнике или браузере эти клавиши выполняют команды вперед и назад. В играх же на них можно назначить любые действия.
Такие девайсы станут отличным вариантом для домашнего компьютера. Технических характеристик и программных функций будет достаточно большинству пользователей как в работе, так и играх.
Профессиональные игровые монстры
Самые крутые девайсы, разработанные для профессиональных геймеров и экстремальных нагрузок в играх. Мышки этого эшелона являются узконаправленным удовольствием ввиду своей стоимости, а потому активно используются только на про-сцене.
Вы опытный геймер со стажем и хотите приобрести соответствующий игровой девайс. Что же вы получите? Прежде всего возможность тонкой настройки грызуна под себя. Как минимум в таких мышках можно изменять вес и его баланс с помощью специальных грузиков. Как максимум – длину, ширину и высоту корпуса под свою ладонь, как это реализовано в мышках Mad Catz выше.
Кроме формы, некоторые модели можно кастомизировать и под определенный игровой жанр. Если для FP шутеров достаточно и пары боковых клавиш, то в MMO/RPG проектах – чем больше кнопок, тем лучше.
Сенсоры в таких девайсах также оптико-светодиодные. Однако в них используется более дорогая оптика, а количество снимков в секунду достигает 12 тысяч. Данные типы сенсоров очень требовательны к качеству коврика и практически лишены погрешности – «сорвать» такой датчик при всем желании вряд ли получится.
Профессиональные игровые сенсоры:
- Pixart Avago PMW3310
- Pixart Avago S3988
- Pixart Avago PMW3366
- Pixart Avago PMW3360
- Pixart Avago PMW3389
Некоторые производители профессиональных девайсов научились делать беспроводные мышки, не уступающие проводным аналогам. А линейка Wireless от Logitech и вовсе оказалась быстрее.
Разрабатывая профессиональную периферию, производители как никто другие понимают свою ответственность на про-сцене. Клики левой и правой кнопок ощущаются более громко и отчетливо, а колесо прокрутки имеет очень ярко выраженные отсечки. Прочность и выносливость комплектующих стоит на первом плане. Так, например, переключатели Omron или Kailh выдерживают до 20 миллионов нажатий.Такие девайсы будут полезны лишь настоящим профессионалам в мире гейминга.
Заключение
Ассортимент компьютерных мышей очень разнообразен, а потому найти идеальный для себя вариант не составит никаких проблем. Данным материалом мы не хотели показать, насколько игровые девайсы лучше офисных – любой профессиональный инструмент окажется лучше любительского. Наоборот, мы рассказали о преимуществах каждого типа девайсов, а вам остается лишь сделать окончательный выбор. Подытожим все небольшой таблицей.
|Характеристика
|Офисная
|Игровая
|Профессиональная
|Доступность
|Да
|Да
|Мобильность
|Да
|Практичность
|Да
|Да
|Да
|Удобство использования
|Да
|Да
|Качество материалов
|Да
|Да
|Игровые возможности
|Да
|Да
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