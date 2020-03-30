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«У него мышка лучше, вот он меня и убил» – многие слышали подобные высказывания от своих тиммейтов. Но почему? Ведь даже самые крутые геймерские решения не могут делать всю работу за тебя – прицеливаться и убивать все равно нужно самому. А в чем же тогда отличия, и вообще, стоит ли переплачивать – сейчас разберемся.

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Типичный офисный грызун

Рынок геймерских девайсов стремительно развивается на протяжении нескольких лет. Однако значит ли это, что геймерские девайсы стали априори лучше более доступных решений – не совсем. У игровых мышек больше программируемых клавиш, у них лучше «железо». Но даже у самого дешевого офисного грызуна будут над ней свои преимущества, и вот какие.

Это самый доступный вариант беспроводной мыши. Их форма почти всегда симметрична и компактна. Это делает их максимально универсальными и удобными в поездках. Количество кнопок минимальное: ЛКМ, ПКМ и колесо прокрутки. Даже клавиша регулировки чувствительности есть далеко не у всех, хотя такому девайсу это и не нужно.

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Сенсор у таких грызунов оптический лазерный. Лазерный диод очень тонким лучом проходит через линзу, подсвечивая сенсору поверхность. Камера, она же и является сенсором, делает снимки со скоростью до 3-5 тысяч раз в секунду, сравнивает их и передает компьютеру команды на перемещение курсора.

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Лазерный диод очень чувствителен к поверхности, что позволяет отлично работать мышке без коврика даже на стеклянном столе. Хотя в этом кроется и ее недостаток – из-за чрезмерной чувствительности мышь обрабатывает много лишних данных. Если у вас есть самая дешевая мышь – поднимите ее на 1-2 сантиметра от поверхности и увидите произвольные движения курсора. Иногда это может сильно помешать при простом перемещении грызуна.

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Данная периферия отлично подходит начинающим пользователям, например ребенку или пожилым родственникам. А также офисным сотрудникам и тем, кто часто работает «в дороге». Неприхотливость к поверхности, универсальность, а главное низкая стоимость – главные достоинства таких мышек.

А что, если мы захотим поиграть на такой мышке? Комфортно провести время в играх с таким девайсом вряд ли получится. Многие офисные мыши беспроводные. Это удобно в работе, но неприемлемо даже в одиночных играх. Задержка даже у относительно неплохой Wireless-мыши чуть ли вдвое выше, чем у проводных вариантов. Это подтверждается тестом, проводимым автором канала Linus Tech Tips на YouTube.

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Изображение кликабельно. При нажатии вы перейдете на ролик с тайм-кодом. Отразится не лучшим образом и низкая частота опроса – количество обращений мыши к компьютеру об изменении местоположения. Во всех офисных девайсах данный параметр составляет не более 500 герц, а значит к уже имеющейся задержке следует прибавить еще 2 миллисекунды. Кроме того, из-за точного, но очень малого охвата поверхности, оптико-лазерные сенсоры имеют акселерацию. В таком случае скорость курсора автоматически меняется, независимо от выбранных вами настроек в системе. А поэтому убивать врагов «фликшотами» очевидно не выйдет – сенсор не точно определит перемещение мыши и попытается лишь предугадать положение курсора, либо же вовсе проигнорирует ваше действие. Оптимальный вариант для работы и игр Грызуны в этой категории являются отличными девайсами для домашнего компьютера. Они менее мобильные и бюджетные, но имеют ряд преимуществ. Прежде всего это форма. Не каждая мышь идеально вам подойдет, но в отличие от офисных, производители этой категории и не пытаются в одном девайсе угодить всем пользователям. Наоборот, на рынке представлено огромное множество различных девайсов, чтобы каждый клиент мог сам подобрать наилучший для себя вариант. Заметно улучшается и качество материалов – провод защищается тканевой оплеткой, а вместо маркого пластика на корпусе зачастую используется матовое софт-тач покрытие. Все девайсы данного сегмента проводные. Время отклика зачастую составляет 1000 герц или 1 миллисекунду соответственно. Сенсоры в таких грызунах делают 5-6 тысяч снимков в секунду, а в качестве источника света используются не лазерные лучи, а светодиоды.

Влияние частоты опроса на поведение курсора Принцип работы оптического светодиодного сенсора максимально схож с предыдущим типом. Разница лишь в подсветке поверхности – вместо лазера используется светодиод красного цвета. Из-за рассеивания света линзами, площадь подсвечиваемой поверхности гораздо больше, а интенсивность свечения ниже. Таким образом, сенсор захватывает большую площадь поверхности, а значит вероятность «срыва» становится значительно меньше. Недостатком такого решения является более низкая чувствительность – для корректной работы мыши обязательно нужен коврик. Сенсоры для мышек разрабатывают отдельные производители. Наиболее распространенным является компания Pixart. Игровые сенсоры начального уровня: Pixart Avago A5050

Pixart Avago 3305

Pixart Avago A3050

SunPlus 168A

SunPlus 180

SunPlus 621 Игровые сенсоры среднего уровня: Pixart Avago ADNS9800

Pixart Avago ADNS9500

Pixart Avago А3090

Pixart Avago A3059

Pixart Avago AM010

Pixart Avago PMW3320

Pixart Avago ADNS-3095

Pixart Avago ADNS-3888 Для одиночных игр будет достаточно любого из вышеперечисленных сенсоров начального уровня. Для сетевых динамичных FPS подойдут сенсоры среднего уровня. Многие мышки данного ценового сегмента имеют поддержку ПО. В фирменных приложениях вы сможете настроить чувствительность сенсора, акселерацию, время отклика и подсветку. Кроме того, зачастую есть возможность создания макросов – наборов действий, программируемых на одну из клавиш мыши.

Пример ПО для мышек на примере SteelSeries Engine 3 С помощью официальных утилит можно даже лишить оружие отдачи в игре, записав для этого макрос со спреем. Правда, честные игроки вряд ли вас за это похвалят J

Наконец, почти все игровые девайсы даже начального уровня имеют пару дополнительных клавиш на боковой панели. В проводнике или браузере эти клавиши выполняют команды вперед и назад. В играх же на них можно назначить любые действия. Такие девайсы станут отличным вариантом для домашнего компьютера. Технических характеристик и программных функций будет достаточно большинству пользователей как в работе, так и играх. Профессиональные игровые монстры Самые крутые девайсы, разработанные для профессиональных геймеров и экстремальных нагрузок в играх. Мышки этого эшелона являются узконаправленным удовольствием ввиду своей стоимости, а потому активно используются только на про-сцене. Вы опытный геймер со стажем и хотите приобрести соответствующий игровой девайс. Что же вы получите? Прежде всего возможность тонкой настройки грызуна под себя. Как минимум в таких мышках можно изменять вес и его баланс с помощью специальных грузиков. Как максимум – длину, ширину и высоту корпуса под свою ладонь, как это реализовано в мышках Mad Catz выше. Кроме формы, некоторые модели можно кастомизировать и под определенный игровой жанр. Если для FP шутеров достаточно и пары боковых клавиш, то в MMO/RPG проектах – чем больше кнопок, тем лучше. Сенсоры в таких девайсах также оптико-светодиодные. Однако в них используется более дорогая оптика, а количество снимков в секунду достигает 12 тысяч. Данные типы сенсоров очень требовательны к качеству коврика и практически лишены погрешности – «сорвать» такой датчик при всем желании вряд ли получится. Профессиональные игровые сенсоры: Pixart Avago PMW3310

Pixart Avago S3988

Pixart Avago PMW3366

Pixart Avago PMW3360

Pixart Avago PMW3389

Некоторые производители профессиональных девайсов научились делать беспроводные мышки, не уступающие проводным аналогам. А линейка Wireless от Logitech и вовсе оказалась быстрее.

Влияние задержки мыши наглядно Разрабатывая профессиональную периферию, производители как никто другие понимают свою ответственность на про-сцене. Клики левой и правой кнопок ощущаются более громко и отчетливо, а колесо прокрутки имеет очень ярко выраженные отсечки. Прочность и выносливость комплектующих стоит на первом плане. Так, например, переключатели Omron или Kailh выдерживают до 20 миллионов нажатий. Такие девайсы будут полезны лишь настоящим профессионалам в мире гейминга. Такие девайсы будут полезны лишь настоящим профессионалам в мире гейминга. Заключение Ассортимент компьютерных мышей очень разнообразен, а потому найти идеальный для себя вариант не составит никаких проблем. Данным материалом мы не хотели показать, насколько игровые девайсы лучше офисных – любой профессиональный инструмент окажется лучше любительского. Наоборот, мы рассказали о преимуществах каждого типа девайсов, а вам остается лишь сделать окончательный выбор. Подытожим все небольшой таблицей. Характеристика Офисная Игровая Профессиональная Доступность Да Да



Мобильность Да



Практичность Да Да

Да

Удобство использования

Да

Да

Качество материалов

Да

Да

Игровые возможности

Да

Да







