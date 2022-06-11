Управление гражданской авиации (CAA) заявило, что понимает проблемы с набором персонала, с которыми сталкивается отрасль, но некоторые недавние инциденты были «неприемлемыми». В некоторых случаях пассажирам-инвалидам приходилось часами ждать в самолетах помощи, чтобы сойти с борта, говорится в сообщении.

Авиакомпании и аэропорты сократили тысячи рабочих мест во время пандемии, когда ограничения Covid фактически закрыли международные поездки. Однако, поскольку спрос на рейсы вернулся, им было сложно достаточно быстро набрать и обучить новый персонал, что привело к задержкам и отменам рейсов.

В письме аэропортам, CAA сообщило, что помощь продолжает оказываться своевременно «подавляющему большинству пассажиров». Но регулирующий орган заявил, что его «разочаровывает» тот факт, что в последние месяцы в некоторых аэропортах произошло «падение производительности». В нем так же заявили, что они «очень обеспокоены» увеличением количества сообщений о «значительных сбоях в обслуживании», в том числе о том, что пассажирские инвалидные коляски не выгружаются своевременно, а инвалидам помогают покинуть самолет через несколько часов после других пассажиров.

CAA добавило, что более высокая доля пассажиров в некоторых аэропортах также пользуется услугами помощи, хотя причина этого увеличения спроса не ясна. Регулятор заявил, что попросит все аэропорты с большим количеством пассажиров, пользующихся услугами поддержки, указать до 21 июня, какие меры они предприняли, чтобы предотвратить «значительные сбои в обслуживании в будущем». «Мы продолжим внимательно следить за качеством предоставляемых услуг, и если эти серьезные сбои в обслуживании продолжатся, мы рассмотрим, какие дальнейшие действия необходимы, в том числе с использованием правоприменительных полномочий», — добавил он.

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CAA имеет полномочия расследовать и преследовать в судебном порядке нарушения авиационных правил и некоторые нарушения требований защиты прав потребителей.

Ранее на этой неделе одна пассажирка-инвалид, Виктория Бриньелл, сказала, что ее оставили в самолете в Гатвике более чем на полтора часа после того, как он приземлился, несмотря на то что помощь была заказана за три месяца до прибытия. Другой пользователь инвалидной коляски сказал, что ждал более двух часов, пока кто-нибудь поможет ему сойти на берег в аэропорту Манчестера.

Уровень инвестиций и усилий, затрачиваемых на зарабатывание денег в этих аэропортах, не соответствует усилиям и деньгам, которые необходимы для того, чтобы пассажиры с ограниченными возможностями покидали самолет одновременно со всеми остальными.