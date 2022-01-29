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Сегодня я хотел бы поделиться с Вами информацией о такой монете как TONcoin и постараться разобрать, есть ли будущее у данной криптовалюты.

История создания

В далёком 2017 году, братья Николай и Паша Дуровы заявили о запуске собственного блокчейна. Данное заявление привлекло огромное число инвесторов, что позволило провести IDO в 3 раунда и получить более 1.5 миллиардов долларов. Интерес инвесторов был такой огромный. что даже пришлось отклонять заявки, так как инвестиции были перевыполнены.

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TON - ранее планировался называться GRAM (GRM), так как он, согласна плану, должен был внутренним платежным средством в Telegram. Но тут в дело вступила Спецкомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). После долгих и тяжелых судебных разбирательств, в 2019 году, SEC выступила с заявлением о незаконном проведении ICO, из-за этого братьям пришлось отказаться от разработки данной блокчейн-системы и вернуть средства инвесторам в размере 75% от общей суммы.

После официального заявления о прекращение разработки , проектом заинтересовались многочисленные создатели. Но в 2020 году удача улыбнулась создателям "Openssource Community". Данную команду утвердили в Telegram Group и передали доступ к репозиторию на github.

Становление TONcoin

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На данный момент TON расшифровывается как The Open Work. Сейчас TON — блокчейн, который применяет систему Proof-of-Stake (POS) и Proof-of-Work (POW). Майнинг данной монеты станет недоступным, как только добудут все монеты, которые были заложены на старте проекта, а именно 5,000,000,000. На момент написания статьи Toncoin находится на 203-м месте по данным CoinMarketCap при курсе 2.27$ за 1 монету. Начало продаж на биржах началось 26 августа 2021, при цене 0.43$, но уже 11 ноября цена взлетела до 5.36$, где удерживалась на протяжении трёх дней. После этого пошла коррекция цены, с незначительными просадками до 2.6$.

Планы и задачи

Компания Open Source Community планирует связать другие блокчейны посредством собственный сети, образуя свою экосистему под названием WEB3.0. Платформу с целью формирования смарт-контрактов, DeFI, DNS, Proxy, комфортной концепции микроплатежей и многое другое. На сайте криптовалюты TON вы сможете ознакомиться с этими разработками, какие ранее выполнены и какие намечаются ближайшее время.

Майнинг криптовалюты TON

Как я писал выше, TON работает по системе POW, что позволяет её майнить. Майнить можно абсолютно на любом ПК, но чем мощнее у вас видеокарта, тем больше будет профита. На запуске проекта можно было получать от 100 до 2000 монет в месяц (на данный момент это примерно 224$ и 4490$ соответственно), что было в разы прибыльнее майнинга Ethereum в долгосрок. Но, к сожалению, всё не так радужно, огромные майнинговые фермы приходят в процесс и получить награду становится сложнее. И на данный момент видеокарта уровня 3080Ti приносит около 1.3-1.5 монеты в сутки, что равняется 2.91$. Что равняется доходности майнинга Эфира. Ниже я прикладываю скрин таблицы доходности

Прогноз будущего криптовалюты

На данный момент я очень аккуратно отношусь к данному активу, но на всякий случай оставил на кошельке 10 монеток, в надежде, что он повторит судьбу биткоина или эфира, что позволит приумножить вложенные средства в несколько десятков или даже сотен раз.

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Мои аргументы в пользу монеты:

Это хайп, ведь первые разработчики - это братья Дуровы Интеграция с Telegram. Токен можно будет использовать на площадке телеграма и передавать его внутри мессенджера как простое сообщение Листинг на биржах. На данный момент токен Тон уже есть на Okex и Exmo. Данные биржи достаточно известные и уже вызывают доверие Технологии и планы. В планах проекта сделать свою огромную экосистему, объединив множество крутых решений. Вспомните Solana на старте и где она сейчас.

Аргументы против монеты:

Агрессивный маркетинг, на протяжении последнего месяца, я вижу огромное количество рекламы в интернете и даже заказной клип от Моргенштерна, что вызывает подозрение в надежности. Это суммарная капитализация монеты, которая скоро достигнет уровня биткоина, что при текущих условиях может обрушить её на самое дно.

Заключение

Кто бы что ни говорил, но криптовалюта это будущее, хотим мы этого или нет. И разумно будет собирать крипто-портфель, закупая монеты на самом старте, когда монета еще находится на самом дне, и ждать прибыли, вдруг где-то и повезет. Каждый должен сам рассчитывать свои финансовые риски и не слушать разных блогеров или криптоинвесторов. Пока что на данный момент есть вероятность как минимум удвоить вложенные средства, но посмотрим, что нам приготовит судьба и будущее.