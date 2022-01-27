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Удаляющий всю информацию вредонос BRATA поразил сотни тысяч смартфонов в Европе
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Недавно был обнаружен новый вирус для смартфонов, на операционной системе Android. Который позволяет злоумышленникам получить доступ к вашим платёжным данным, а так же стирать все данные с устройства. Но и это еще не всё, ведь вам могут заблокировать доступ к самому аппfрату. Согласно отчёту по кибер безопасности компании Cleafy, вирус маскируется под обычные приложения. И название этому вирусу BRATA.

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После загрузки на устройство, вирус требует разрешения на доступ к геолокации, а также возможности сброса смартфона до заводских настроек. BRATA маскируется под обычный APK-файл, который неопытные и невнимательные пользователи, могут скачать с непроверенных ресурсов, в погоне за халявой.

Так же данный вирус, может скачивать файлы с вашего устройства и записывать действия пользователей. Все данные передаются на удалённый сервер. После того, как вирус украдёт данные с устройства, вся ваша информация которая хранилась на вашем аппарате, удаляется.

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Наибольшая распространенность трояна получила в странах Европы. Страны СНГ данная проблема пока не коснулась, видимо из-за нерентабельности , зачем тратить силы и ресурсы, для доступа к счетам, на которых может не оказаться денег.  При этом данный софт умеет подстраиваться под различные банковские системы и платёжные сервисы. Чтобы защититься от данной угрозы, специалисты советуют не использовать приложения из непроверенных источников, а так проверять устройство антивирусными системами. А лучше всего использовать приложения, которые находятся в официальном сервисе Google Play.

#андроид #уязвимости #личные данные
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