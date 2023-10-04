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Принцип работы контроллера памяти в процессоре на примере Эльбрус 16С

В этой статье разберём как устроена работа контроллера памяти в процессоре беря за пример Эльбрус 16С. Краткий разбор.
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Приветствие
В этой статье будет краткий разбор устройства контроллера памяти в процессорах. В качестве примера будет выступать Эльбрус 16С так как она самый доступный в этом плане. Приятного прочтения.

Характеристки
Общие технические характеристики соответствуют стандарту Jedec DDR4 (JESD79- 4A). Опуская скучные параметры по типу максимального допустимого объёма ОЗУ выделим основные характеристики: поддержка 3DS чипов памяти, поддержка длины пакета 32 и 64 байт, поддержка CR2, возможность распределения адресов по физическим банкам.

Функциональные характеристики
Частота функционирования ядра (mc_cld) до 800мгц, а внешнего интерфейса (ddr_clk) DDR4 до 3200 мбит/с. Объём буфера запросов 48, темп приёма равен 2 запросам за такт.

Задержка по формированию запроса высчитывается с помощью: 2 такта ядра+2 такта интерфейса DDR4.
Задержка по считываю данных вычисляется точно таким же образом.

Дальше последует размер интерфейсов контроллера памяти

Внешние интерфейсы контроллера памяти

1) Порты приёма запросов в память, сейчас разберём почему их 2. Первая группа синхронизируется системным синхросигналом, предназначена для большей части параметров запроса, например такие как: адрес, код операции... По второй группе идёт передаётся значимость запроса, эта группа синхронизирована с частотой ядра контроллера
2) Интерфейс обмена с системным коммутатором, приём производится по синхросигналу mc_clk
3) Выдача параметров
4) Интерфейс взаимодействия с физическим уровнем DDR4: шина команд
5) Такой же как и 4, но по этой линии происходит чтение и запись
6) Выдача номера регистра с данными, запись производится в память или в буфер данных
7) Получение данных для записи в память

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Послесловие
На данный момент хотелось бы остановиться на этом уровне описания. Если будет хороший отклик этой статье, то продолжим разбирать устройство контроллера памяти и его работу. Спасибо за прочтение.

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Теги

cpu эльбрус мцст контроллер памяти e2k цпу vliw е2к
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