Специалисты изучают организацию работ и подбор оборудования. Фото;TV BRICS



Во время визита в Душанбе вице-президент Зимбабве Константино Чивенга вместе с министром энергетики Джули Мойо и инженерами правительства из компании ZESA посетил строящуюся Рогунскую ГЭС — один из самых масштабных гидроэнергетических проектов в мире. Уже сейчас Таджикистан, где проживает около 10 миллионов человек, получает 95% своей энергии из гидроисточников и экспортирует электричество соседям.

По данным Всемирного банка, только Рогунская ГЭС после завершения даст стране 3780 МВт мощности, что позволит Таджикистану укрепить позиции на мировом энергетическом рынке.

Вице-президент Чивенга подчеркнул, что опыт Таджикистана может стать ключом к раскрытию потенциала Зимбабве. Он особенно отметил работу зимбабвийских инженеров на таджикском проекте — их знания и навыки пригодятся для реализации подобных проектов на родине. Он добавил, что проект впечатляет слаженностью работы и выбором лучшего оборудования со всего мира, а большинство специалистов — местные жители, что позволяет накапливать уникальный опыт для будущих строек.

В ходе встречи с президентом Таджикистана Зимбабве получила гарантии поддержки в развитии собственной энергетики. В этом году в Зимбабве планируется запуск девяти новых электростанций, которые добавят в энергосистему почти 2,7 ГВт мощности.