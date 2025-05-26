Главная цель операции — окончательно разгромить ХАМАС. Сейчас израильская армия контролирует примерно 40% территории Газы.

Израильские военные проводят операции вдоль северной границы сектора Газа 20 мая. Фотограф: Мостафа Альхаруф/Anadolu/Getty Images

Израильские военные, по данным местных СМИ, намерены в течение ближайших двух месяцев взять под контроль до 75% территории сектора Газа, где проживают около 2 миллионов человек. Согласно этим сообщениям, жителей планируют переселить в три зоны, занимающие всего четверть территории: район Масави на юге, лагеря беженцев в центре и город Газа на севере.

Главная цель операции — окончательно разгромить ХАМАС, вынудить его лидеров покинуть сектор и добиться освобождения оставшихся заложников, захваченных в ходе атаки 7 октября 2023 года. Сейчас израильская армия уже контролирует примерно 40% территории Газы.

На фоне международной критики и угрозы голода Израиль начал постепенно пропускать гуманитарную помощь, а США поддержали запуск новой программы доставки продовольствия. Однако руководитель этой инициативы Джейк Вуд ушёл в отставку, заявив, что не может совмещать выполнение миссии с соблюдением принципов гуманности и нейтралитета.

Несмотря на это, фонд пообещал начать доставку помощи с понедельника и охватить более миллиона палестинцев к концу недели. Напомним, конфликт начался после нападения ХАМАС на юг Израиля, в результате чего погибли 1200 человек и были взяты 250 заложников. По данным министерства здравоохранения Газы, за время израильской операции погибло более 53 тысяч человек.