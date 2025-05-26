Царица Хатшепсут (в центре), предшественница и мачеха Тутмоса III, преклоняет колени перед Амоном-Ра (слева), чтобы получить благословение на этом рельефе в храме Амона-Ра в Карнаке, Египет. Скала, Флоренция



Смерть царицы Хатшепсут в 1458 году до н.э. стала переломным моментом для Древнего Египта. После 22 лет её правления трон занял Тутмос III, чьи первые шаги как единоличного фараона столкнулись с масштабным восстанием в Леванте. Коалиция ханаанских городов-государств, поддержанная Митаннийской империей и правителями Кадеша, бросила вызов молодому фараону.

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Кульминацией противостояния стала битва у стен Мегиддо — города, контролировавшего ключевые торговые пути на территории современного Израиля. Это сражение не только определило судьбу региона, но и положило начало легендарной военной карьере Тутмоса III.

Эта граувакковая статуя Тутмоса III изображает царя в немесе (королевском головном уборе) с уреем (защитной коброй фараонов) на лбу. Музей Луксора, Египет. Кеннет ГарреттДорога к Мегиддо: рискованный выбор

Согласно надписям в храме Карнака, армия Тутмоса III выдвинулась из крепости Тжару в восточной дельте Нила. Пройдя 200 км по «Пути Гора» за 10 дней, войско достигло Газы, а затем — города Йехем, расположенного в 40 км от Мегиддо. Здесь фараон столкнулся с дилеммой: три пути вели к вражеской цитадели. Северный и южный маршруты считались безопасными, но центральный — узкое ущелье Аруна — был ловушкой, где противник мог легко уничтожить войско.

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Советники умоляли Тутмоса избегать Аруны, но фараон, поклявшись богом Амоном-Ра, выбрал риск. «Моё Величество пройдёт этой дорогой!» — гласит хроника. Расчёт оказался верным: враг, не ожидавший смелого манёвра, сосредоточил силы на других направлениях. За день египтяне преодолели ущелье шириной всего 9 метров и вышли к долине Кины, застигнув противника врасплох.

Гробница Аменемхеба, полководца Тутмоса III. На перемычке покойный изображен в сцене охоты. Фиванский некрополь шейха Абд эль-Курны. Скала, Флоренция



Военные лица Древнего Египта, которые добились славы и богатства, могли рассчитывать на роскошную гробницу. Достижения полководца Тутмоса III Аменемхеба (по прозвищу Маху) частично сохранились на стене его гробницы. Они свидетельствуют о том, что он сражался во многих азиатских кампаниях, убивая и пленяя врагов, собирая значительную добычу и будучи вознагражденным Тутмосом III повышениями и дорогими подарками.



Они также рассказывают о нескольких любопытных эпизодах, например, когда он убил кобылу в течке, которую правитель Кадеша послал в ряды египетских колесниц, чтобы отвлечь лошадей, или когда он помог фараону убить слона после военной операции в Сирии. Это подтверждает, что фараоны того времени охотились на слонов в сирийском регионе Нийя после сражений со своими северными врагами. Тутмос III ведет свои войска к Мегиддо через опасный проход Аруна. Выбор этого маршрута был смелой инициативой, которая позволила фараону застать врага врасплох. BRIDGEMAN/ACI

Этот маневр вызвал панику среди вражеских воинов; многие из них покинули свои палатки и устремились к Мегиддо. Войска фараона принялись грабить их лагерь, что позволило многим азиатским войскам бежать. Некоторые азиатские командиры были подняты в безопасное место через стены Мегиддо защитниками города. Другие, должно быть, бежали на север, чтобы уйти как можно дальше от египетских войск.



Хроники с определенной горечью отмечают, что если бы солдаты Тутмоса III преследовали бегущие войска на этом этапе противостояния, победа была бы быстрой и окончательной: «Когда они [вражеские вожди] увидели, что его величество подавляет их, они бежали стремглав [в] Мегиддо с испуганными лицами, бросив своих лошадей, свои колесницы из золота и серебра, чтобы их подняли в город, дергая за их одежды. Ибо люди закрыли город за собой, и теперь они [спускали] одежды, чтобы поднять их в город. Теперь, если бы войска его величества не вознамерились разграбить имущество врагов, они бы [захватили] Мегиддо в этот момент». Эта часть была скорее не битвой, а серией стычек с наступающими египтянами.

Расположенный на холме на севере современного Израиля, Мегиддо контролировал важный торговый путь, связывающий Египет с Месопотамией в середине XV века до н.э. ALAMY/Cordon Press

Битва и осада: тактика против численности

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К утру следующего дня египетская армия развернулась полумесяцем вокруг Мегиддо. Хроники Карнака подчёркивают: «Крылья войска простирались к холмам, а сам фараон, защищаемый Амоном, вёл центр». Однако штурмовать укреплённый город было безумием. Тутмос приказал начать осаду, окружив Мегиддо стеной из срубленных деревьев. «Взятие Мегиддо равно захвату тысячи городов!» — провозгласил он.

Семь месяцев спустя голод заставил защитников сдаться. Правитель Мегиддо попал в плен, но князь Кадеша, глава коалиции, бежал. Добыча оказалась колоссальной: 2041 лошадь, 924 колесницы (включая золотые колесницы князей), 200 доспехов из бронзы и кожи, а также 502 композитных лука — передового оружия той эпохи. Эти трофеи не только обогатили Египет, но и продемонстрировали его военно-техническое превосходство.

Ключевым моментом в триумфальном первом походе Тутмоса III и завоевании Мегиддо стало смелое решение фараона войти в перевал Аруна. Ханаанские войска оставили этот путь без охраны, полагая, что фараон не подвергнет свою армию возможности смертельной атаки с возвышенности по обе стороны ущелья. Выбрав этот рискованный маршрут, египетские войска смогли застать своего врага врасплох в Мегиддо, крепости, где были сосредоточены войска князей Ретьену (так египтяне называли регион Сирии и Ханаана). Египтяне не дали своим противникам времени на реакцию.



На рассвете следующего дня они были развернуты тремя отрядами, которые двинулись на хананеев и их союзников с намерением подчинить их фланги и подавить их. Тутмос III находился в центральном отряде. Не в силах противостоять натиску, азиатские войска в беспорядке бежали, а несколько их вождей бежали, чтобы укрыться в окруженном стенами городе Мегиддо, пока египтяне были заняты разграблением их лагеря. Поскольку защитники крепости Мегиддо закрыли свои ворота, чтобы не дать египтянам прорваться внутрь, бегущих командиров пришлось позорно перебрасывать через городскую стену на веревках, привязанных к их одежде. Мегиддо в конце концов пал после семи месяцев осады.

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Победная стела Джабаль-Баркал, воздвигнутая Тутмосом III в Нубии, повествует о нескольких его походах в Азии. Музей изящных искусств, Бостон/Скала, Флоренция

После победы при Мегиддо Тутмос укрепил свою власть на севере, в Азии, и на юге, в Нубии. На 33-м году своего правления он начал прямую атаку на империю Митанни, которая спонсировала антиегипетские беспорядки. Митанни лежала за рекой Евфрат, поэтому Тутмос переправлял лодки на повозках, запряженных волами, из прибрежного города Библ (сегодня в Ливане). Используя эти лодки, египтяне смогли пересечь Евфрат.

Сокрушив государство Митанни и укрепив власть Египта над всем регионом. Тутмос III воздвиг победную стелу далеко на юге своих земель в Джабаль-Баркале в Нубии, сегодня в Судане. Он охарактеризовал себя как завоевателя южан и северян, «который истребляет племена Азии... и который поражает кочевников Нубии».

Сцена охоты с изображением возничего украшает золотое блюдо из Сирии, относящееся к периоду правления Тутмоса III в регионе. Лувр, Париж. Скала, Флоренция

Последствия: новая эра египетской гегемонии

Победа при Мегиддо укрепила контроль Египта над территориями современных Израиля и Палестины. Но амбиции Тутмоса III простирались дальше. В последующие годы он провёл 16 кампаний в Сирии, разделённых на четыре этапа: захват портовых городов (Уллаза, Симира), оккупация центральной Сирии, атаки на Митанни и подавление мятежей. Эти походы, детально описанные в анналах Карнака, превратили Египет в доминирующую силу Ближнего Востока.

Интересно, что победа породила не только политические, но и культурные последствия. Генерал Джехути, назначенный наместником завоёванных земель, стал героем легенды «Взятие Яффы», где солдаты проникают в город, спрятавшись в корзинах. Этот сюжет, предвосхитивший троянского коня, позже вдохновил сказку «Али-Баба и 40 разбойников».

Этот рельеф на седьмом пилоне Карнакского храмового комплекса символизирует победы Тутмоса III над его врагами, которые съеживаются, когда он готовится сокрушить их своей булавой. ALAMY/Cordon Press

Мегиддо: между мифом и реальностью

Несмотря на пропагандистский тон хроник Тутмоса III, битва при Мегиддо считается одним из первых достоверно задокументированных сражений в истории. Учёные отмечают её стратегическое значение: контроль над Левантом открыл Египту путь к экспансии в Месопотамию, а победы фараона заставили государства Ближнего Востока спешить с дарами в Фивы.

Осада Мегиддо также показала важность логистики и инженерной мысли. Умение быстро возводить укрепления, использовать рельеф местности и психологически подавлять противника стало эталоном для будущих полководцев. Тутмос III, начавший правление при сомнении знати, доказал, что достоин титула «Наполеона Древнего Египта». Его наследие — не просто завоевания, но и искусство превращать военные победы в инструмент мифотворчества, укрепляющий власть на века.

Итог

Битва при Мегиддо стала отправной точкой золотого века Египетской империи. Тутмос III не только расширил границы, но и создал систему управления завоёванными территориями, сочетавшую военную силу и дипломатию. А его решение рискнуть на узкой тропе Аруны осталось в истории как урок: иногда лишь смелость превращает правителя в легенду.

Храм Амуна-Ра в Карнаке. На фотографии изображены обелиски, воздвигнутые в храме Тутмосом I, дедом Тутмоса III, и царицей Хатшепсут. Один из обелисков, воздвигнутых Тутмосом III в Карнаке, сейчас находится в Риме. Кеннет Гарретт.







