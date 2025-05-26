Победа при Мегиддо - как Тутмос III установил могущество Египта
Смерть царицы Хатшепсут в 1458 году до н.э. стала переломным моментом для Древнего Египта. После 22 лет её правления трон занял Тутмос III, чьи первые шаги как единоличного фараона столкнулись с масштабным восстанием в Леванте. Коалиция ханаанских городов-государств, поддержанная Митаннийской империей и правителями Кадеша, бросила вызов молодому фараону.
реклама
Кульминацией противостояния стала битва у стен Мегиддо — города, контролировавшего ключевые торговые пути на территории современного Израиля. Это сражение не только определило судьбу региона, но и положило начало легендарной военной карьере Тутмоса III.
Дорога к Мегиддо: рискованный выбор
Согласно надписям в храме Карнака, армия Тутмоса III выдвинулась из крепости Тжару в восточной дельте Нила. Пройдя 200 км по «Пути Гора» за 10 дней, войско достигло Газы, а затем — города Йехем, расположенного в 40 км от Мегиддо. Здесь фараон столкнулся с дилеммой: три пути вели к вражеской цитадели. Северный и южный маршруты считались безопасными, но центральный — узкое ущелье Аруна — был ловушкой, где противник мог легко уничтожить войско.
реклама
Советники умоляли Тутмоса избегать Аруны, но фараон, поклявшись богом Амоном-Ра, выбрал риск. «Моё Величество пройдёт этой дорогой!» — гласит хроника. Расчёт оказался верным: враг, не ожидавший смелого манёвра, сосредоточил силы на других направлениях. За день египтяне преодолели ущелье шириной всего 9 метров и вышли к долине Кины, застигнув противника врасплох.
Битва и осада: тактика против численности
реклама
К утру следующего дня египетская армия развернулась полумесяцем вокруг Мегиддо. Хроники Карнака подчёркивают: «Крылья войска простирались к холмам, а сам фараон, защищаемый Амоном, вёл центр». Однако штурмовать укреплённый город было безумием. Тутмос приказал начать осаду, окружив Мегиддо стеной из срубленных деревьев. «Взятие Мегиддо равно захвату тысячи городов!» — провозгласил он.
Семь месяцев спустя голод заставил защитников сдаться. Правитель Мегиддо попал в плен, но князь Кадеша, глава коалиции, бежал. Добыча оказалась колоссальной: 2041 лошадь, 924 колесницы (включая золотые колесницы князей), 200 доспехов из бронзы и кожи, а также 502 композитных лука — передового оружия той эпохи. Эти трофеи не только обогатили Египет, но и продемонстрировали его военно-техническое превосходство.
реклама
Победная стела Джабаль-Баркал, воздвигнутая Тутмосом III в Нубии, повествует о нескольких его походах в Азии. Музей изящных искусств, Бостон/Скала, Флоренция
После победы при Мегиддо Тутмос укрепил свою власть на севере, в Азии, и на юге, в Нубии. На 33-м году своего правления он начал прямую атаку на империю Митанни, которая спонсировала антиегипетские беспорядки. Митанни лежала за рекой Евфрат, поэтому Тутмос переправлял лодки на повозках, запряженных волами, из прибрежного города Библ (сегодня в Ливане). Используя эти лодки, египтяне смогли пересечь Евфрат.
Сокрушив государство Митанни и укрепив власть Египта над всем регионом. Тутмос III воздвиг победную стелу далеко на юге своих земель в Джабаль-Баркале в Нубии, сегодня в Судане. Он охарактеризовал себя как завоевателя южан и северян, «который истребляет племена Азии... и который поражает кочевников Нубии».
Последствия: новая эра египетской гегемонии
Победа при Мегиддо укрепила контроль Египта над территориями современных Израиля и Палестины. Но амбиции Тутмоса III простирались дальше. В последующие годы он провёл 16 кампаний в Сирии, разделённых на четыре этапа: захват портовых городов (Уллаза, Симира), оккупация центральной Сирии, атаки на Митанни и подавление мятежей. Эти походы, детально описанные в анналах Карнака, превратили Египет в доминирующую силу Ближнего Востока.
Интересно, что победа породила не только политические, но и культурные последствия. Генерал Джехути, назначенный наместником завоёванных земель, стал героем легенды «Взятие Яффы», где солдаты проникают в город, спрятавшись в корзинах. Этот сюжет, предвосхитивший троянского коня, позже вдохновил сказку «Али-Баба и 40 разбойников».
Мегиддо: между мифом и реальностью
Несмотря на пропагандистский тон хроник Тутмоса III, битва при Мегиддо считается одним из первых достоверно задокументированных сражений в истории. Учёные отмечают её стратегическое значение: контроль над Левантом открыл Египту путь к экспансии в Месопотамию, а победы фараона заставили государства Ближнего Востока спешить с дарами в Фивы.
Осада Мегиддо также показала важность логистики и инженерной мысли. Умение быстро возводить укрепления, использовать рельеф местности и психологически подавлять противника стало эталоном для будущих полководцев. Тутмос III, начавший правление при сомнении знати, доказал, что достоин титула «Наполеона Древнего Египта». Его наследие — не просто завоевания, но и искусство превращать военные победы в инструмент мифотворчества, укрепляющий власть на века.
Итог
Битва при Мегиддо стала отправной точкой золотого века Египетской империи. Тутмос III не только расширил границы, но и создал систему управления завоёванными территориями, сочетавшую военную силу и дипломатию. А его решение рискнуть на узкой тропе Аруны осталось в истории как урок: иногда лишь смелость превращает правителя в легенду.
.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила