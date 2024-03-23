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BulgarNews
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту
Этот шаг направлен на поощрение и защиту прав человека в контексте быстро развивающихся технологий

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Генеральная Ассамблея ООН в четверг единогласно приняла первую глобальную резолюцию, связанную с искусственным интеллектом, направленную на поощрение и защиту прав человека в контексте цифровых технологий. Предложенная США и поддержанная более чем 120 странами, не имеющая обязательной силы резолюция была одобрена всеми 193 государствами-членами ООН. Согласно заявлению на сайте ООН, она устанавливает принципы разработки и использования «безопасных, надежных и заслуживающих доверия» систем ИИ.

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«Ненадлежащее или злонамеренное проектирование, разработка, развертывание и использование систем искусственного интеллекта... создают риски, которые могут ... подрывать защиту, поощрение и осуществление прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении.

Генеральная Ассамблея ООН указала на «различные уровни» технологического развития между странами и внутри них, отметив, что развивающиеся страны сталкиваются с определенными проблемами, пытаясь идти в ногу с быстрыми темпами инноваций. Выступая перед принятием, посол и постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что международное сообщество несет ответственность «за то, чтобы управлять этой технологией, а не позволять ей управлять нами».

«Поэтому давайте подтвердим, что ИИ будет создаваться и внедряться через призму человечности и достоинства, безопасности и защиты, прав человека и основных свобод», — сказала Томас-Гринфилд.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН является последней в серии инициатив правительств по всему миру, направленных на развитие ИИ на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможности злоупотребления этой технологией. Ранее в этом месяце ЕС принял знаковый закон об искусственном интеллекте, направленный на то, чтобы быстро меняющаяся технология оставалась безопасной и соответствовала основным правам человека, а также стимулировала инновации. Ожидается, что постановление вступит в силу в конце работы законодательного органа в мае, после прохождения окончательных проверок и получения одобрения Европейского совета. Некоторые страны, в том числе Китай и Индия, также выпустили руководящие принципы по регулированию этой технологии. В октябре президент США Джо Байден издал указ о снижении рисков ИИ для потребителей, работников и групп меньшинств при одновременном укреплении национальной безопасности.

#искусственный интеллект #права человека #резолюция #генеральная ассамблея оон
Источник: rt.com
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