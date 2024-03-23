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BulgarNews
Эстония одобрила регулирование криптовалют
Это знаменует собой значительный сдвиг по сравнению с предыдущим, более мягким подходом, который был сосредоточен только на борьбе с отмыванием денег.

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Вкратце:

  • Эстония пересматривает регулирование криптовалют, устанавливая строгий надзор со стороны Финансовой инспекции с 2026 года.
  • Новый эстонский закон увеличивает штрафы и требует, чтобы криптофирмы соответствовали банковским стандартам, чтобы работать после 2026 года.
  • OKX уходит из Индии на фоне ужесточения регулирования криптовалют и советует клиентам выводить средства до конца апреля.

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Эстония обновила свою систему регулирования криптовалют, установив новый стандарт надзора за цифровыми активами. С 2026 года криптобизнес будет находиться под строгим надзором Финансовой инспекции.

Как Эстония планирует регулировать криптовалюту

Матис Мяекер (Matis Mäeker), руководитель подразделения финансовой разведки, указал на это изменение. Он подчеркнул необходимость для криптофирм внедрять надежные системы. Они должны напоминать традиционные банки, эффективно защищая активы клиентов. Эстония, которая когда-то была домом для тысяч криптовалютных организаций, теперь насчитывает всего около 50 фирм. Это резкое сокращение отражает серьезные репрессии Эстонии в отношении фирм, не соблюдающих требования.

Новое законодательство повышает стандарты операционной деятельности и отчетности. Кроме того, он устанавливает штрафы в размере до 5 миллионов евро (~ 5,4 миллиона долларов США), что значительно выше предыдущего лимита в 40 000 евро (~ 43 290 долларов США). В связи с этим министр финансов Март Вырклаев заявил, что предприятия должны адаптироваться к этим строгим требованиям к 2026 году, чтобы сохранить свой рабочий статус.

«Если эти фирмы захотят продолжать свою деятельность, они будут соблюдать необходимые требования, и я верю, что каждый, кто отнесется к этому серьезно и захочет оказывать услугу, также сможет получить новую лицензию в Финансовой инспекции», – сказал Вырклаев.

Пересмотр нормативно-правовой базы в Эстонии действительно свидетельствует об упреждающем подходе к управлению цифровыми активами. Страна стремится искоренить финансовые злоупотребления и повысить безопасность своей цифровой экономики. По мере того, как Эстония вводит свои новые правила, криптовалютная арена в Европе станет более структурированной и прозрачной.


Эстония Крипто Доход. Источник: Statista

Тем временем OKX, ведущая криптобиржа, объявила о своем уходе из Индии. Это решение было принято в связи с тем, что страна ужесточает контроль над криптовалютными операциями. OKX рекомендовала своим индийским клиентам вывести свои средства до конца апреля, сославшись на местные нормативные препятствия. В 2023 году Индия интегрировала криптовалюту в свою систему борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Эта интеграция вызвала переоценку в криптосекторе. Усиленное внимание индийского правительства привело к вытеснению нескольких криптоприложений с цифровых платформ.

Примечательно, что пострадали такие гиганты, как Binance и Kraken, хотя OKX не была прямо упомянута Подразделением финансовой разведки (FIU). Строгая налоговая политика Индии в отношении криптовалютных транзакций создала дополнительные проблемы. К ним относятся налог на прибыль в размере 30% и вычет в размере 1% с каждой транзакции. Спрос на комплексные проверки «знай своего клиента» (KYC) еще больше увеличил операционные возможности глобальных криптоплатформ.

#криптовалюты #эстония #регулирование
Источник: beincrypto.com
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