Статичный вид снаружи междугороднего поезда на водородном топливе на испытательном пути в Чанчуне, провинция Цзилинь на северо-востоке Китая, 21 марта 2024 года. [Фото/VCG]

Первый отечественный поезд на водородном топливе в Китае завершил свои ходовые испытания при полной нагрузке на скорости 160 км/ч в четверг, что является новаторским рекордом для проверки производительности полного системного сценария и многоуровневого испытания водородного поезда. Оснащенный встроенной водородной энергетической системой, средний расход энергии на километр поезда во время испытания составляет 5 кВтч, что находится на одном уровне с мировыми показателями, а максимальный пробег этого поезда может достигать более 1 000 километров. Поезд разработан компанией CRRC Changchun Railway Vehicles Co Ltd в городе Чанчунь, провинция Цзилинь на северо-востоке Китая.

Пассажиры едут на междугороднем поезде с водородным двигателем в Чанчуне, провинция Цзилинь на северо-востоке Китая, 21 марта 2024 года. [Фото/VCG]

Пассажирка фотографирует на телефон из салона междугороднего поезда на водородном топливе в Чанчуне, провинция Цзилинь на северо-востоке Китая, 21 марта 2024 года. [Фото/VCG]

Крупный план с места водителя из салона междугороднего поезда на водородном топливе в Чанчуне, провинция Цзилинь на северо-востоке Китая, 21 марта 2024 года. [Фото/VCG]

Интерьер междугороднего поезда, работающего на водороде, в Чанчуне, провинция Цзилинь на северо-востоке Китая, 21 марта 2024 года. [Фото/VCG]

Пассажиры едут на междугороднем поезде с водородным двигателем в Чанчуне, провинция Цзилинь на северо-востоке Китая, 21 марта 2024 года. [Фото/VCG]