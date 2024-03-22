Первый междугородний поезд на водородном топливе в Китае закончил испытания
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Первый отечественный поезд на водородном топливе в Китае завершил свои ходовые испытания при полной нагрузке на скорости 160 км/ч в четверг, что является новаторским рекордом для проверки производительности полного системного сценария и многоуровневого испытания водородного поезда. Оснащенный встроенной водородной энергетической системой, средний расход энергии на километр поезда во время испытания составляет 5 кВтч, что находится на одном уровне с мировыми показателями, а максимальный пробег этого поезда может достигать более 1 000 километров. Поезд разработан компанией CRRC Changchun Railway Vehicles Co Ltd в городе Чанчунь, провинция Цзилинь на северо-востоке Китая.
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