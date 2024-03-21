Пользователи Reddit настороженно относятся к тому, что будет дальше.

(Иллюстрация Елены Лейси / The Washington Post)

После того, как Reddit оценил свои акции в 34 доллара за штуку, в четверг утром состоялся долгожданный дебют на фондовом рынке. Таким образом, компания — платформа социальных сетей, которой почти два десятка лет — оценивается примерно в 6,4 миллиарда долларов. Reddit, который имеет около 73 миллионов уникальных ежедневных посетителей и будет торговаться под тикером «RDDT», известен тем, что является местом, где пользователи могут получить нефильтрованный совет, рассказать о своих любимых телевизионных шоу или поохотиться за очередным модным мемом. Сайт может измениться, как только акционеры начнут высказывать свое мнение о том, как Reddit ведет свой бизнес.

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Reddit был запущен в 2005 году нынешним генеральным директором Стивом Хаффманом и Алексисом Оганяном как место, где пользователи отправляют контент — новостные статьи, забавные фотографии, видео с котиками, случайные наблюдения — чтобы его поддержали («проголосовали») или похоронили («минусовали»). С тех пор Reddit стал наиболее известен как коллекция сообществ, называемых «сабреддитами», где люди обсуждают все, от кулинарной сцены Ванкувера до серьезных личных проблем.

Даже если вы не заядлый пользователь Reddit, есть шанс, что сайт помог вам, потому что его многолетние посты практически на любую тему часто появляются в результатах поиска. Поэтому неудивительно, что Google и подобные ему компании обнаружили, что Reddit является сокровищницей обучающих данных для болтливых моделей искусственного интеллекта.