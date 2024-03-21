Высокопоставленный канадский чиновник сказал, что «ситуация на местах такова, что мы не можем» экспортировать какое-либо оборудование, которое может иметь потенциальное военное применение – Израиль раскритиковал это решение, а министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что оно "подрывает право Израиля на самооборону от ХАМАС"

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли выступает на совместной пресс-конференции со своим кенийским коллегой Альфредом Мутуа во время официального визита в Найроби, Кения, 2 мая 2023 года.

Канцелярия министра иностранных дел Мелани Жоли подтвердила, что Канада прекратит все поставки оружия в Израиль. Это решение вызвало гнев израильских лидеров, столкнувшихся с растущим международным вниманием к конфликту в секторе Газа. Осажденная палестинская территория столкнулась с нарастающим гуманитарным кризисом, а месяцы войны поставили сотни тысяч жителей Газы на грань голода. Канада, ключевой союзник Соединенных Штатов, которая предоставляет Израилю военную помощь на миллиарды долларов в год, уже сократила свои поставки в Израиль, включив в них только нелетальное оборудование.

реклама «С 8 января правительство не одобряет новые разрешения на экспорт оружия в Израиль, и это будет продолжаться до тех пор, пока мы не сможем обеспечить полное соблюдение нашего экспортного режима», — говорится в заявлении офиса Жоли.

"Нет открытых разрешений на экспорт летальных товаров в Израиль", - добавили в ведомстве.

Однако разрешения на экспорт, одобренные до 8 января, «останутся в силе», заявили в офисе Джоли, пояснив, что их отмена может иметь «важные последствия как для Канады, так и для ее союзников», включая НАТО. Высокопоставленный канадский чиновник сообщил во вторник AFP, что «ситуация на местах такова, что мы не можем» экспортировать любое оборудование, которое может иметь потенциальное военное применение. Израиль раскритиковал это решение, а министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что оно «подрывает право Израиля на самооборону от ХАМАС».

«История сурово осудит нынешние действия Канады», — написал он в посте на платформе социальных сетей X.

Сенатор США Берни Сандерс приветствовал этот шаг, заявив в своем посте в социальных сетях: «Учитывая гуманитарную катастрофу в Газе, включая широко распространенный и растущий голод, США не должны предоставлять еще один цент военной машине (премьер-министра Биньямина) Нетаньяху».