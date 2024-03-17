Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Германия призывает обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу в больших масштабах

Канцлер ФРГ Шольц направляется в регион, чтобы встретиться в воскресенье с королем Иордании, а затем вылетит в Израиль для встречи с премьер-министром.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу призвал Израиль разрешить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа в более широких масштабах в преддверии двухдневной поездки на Ближний Восток. В субботу Шольц отправился в иорданский порт Акаба на Красном море, чтобы встретиться в воскресенье с королем Иордании Абдаллой, а затем вылетит в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Необходимо, чтобы помощь поступила в Газу в больших масштабах уже сейчас. Это будет тема, о которой я тоже должен поговорить", - сказал Шольц журналистам перед поездкой.

Он также выразил обеспокоенность в связи с планируемым наступлением Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, где нашли убежище более половины палестинского анклава, насчитывающего 2,3 миллиона человек.

«Существует опасность того, что полномасштабное наступление в Рафиахе приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, что должно быть строго запрещено», - добавил он.

Военно-воздушные силы Германии заявили, что в субботу сбросили по воздуху поддоны с четырьмя тоннами гуманитарной помощи в анклав.

реклама



«Каждая посылка имеет значение. Но сбросы с воздуха - это всего лишь капля в море", - говорится в сообщении министерства иностранных дел в социальной сети X (заблокирован в РФ).

Воздушная и наземная кампания Израиля в Газе, вызванная нападением ХАМАСа 7 октября, привела к перемещению большей части населения и оставила людей остро нуждающимися в продовольствии и других предметах первой необходимости.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

германия газа шольц гуманитарная помощь
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
12
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
3
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
7
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
6
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
2
Европол обеспокоен тем, что Европа стала центром незаконного оборота наркотиков
1
Российский дрон-камикадзе "Герань" приобретает способности разведчика и вызывает озабоченность в США
1
Опубликованы технические характеристики Redmi Note 13 Turbo
+
В Краснодарском крае стартовал дорожный мегапроект за 1,5 трлн рублей
4
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
3
Китай обязал отечественные автоконцерны покупать местные чипы, поскольку конфликт с США усугубляется
1
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
10
В Ленинградской области построили мост, которого ждали 15 лет
1
Military Watch: ПВО Украины истощилась после потери ЗРК Patriot и С-300
2
Android 15 будет определять местоположение смартфона даже в выключенном состоянии
4
Роскомнадзор не обновляет список запрещённых сайтов
+
В преддверии анонса появилось описание электромобиля Mini Aceman мощностью до 215 л.с.
2
Microsoft сообщила, что обновит бесплатную версию Copilot с помощью GPT-4 Turbo
+
Старые видеокарты NVIDIA получили возможность существенно увеличить производительность в играх
1
Обладатели UnionPay на смартфонах Huawei не могут совершить оплату в России
2
ВС РФ затрофеили первый Marder 1A3, переданный для ВСУ и уже ищут его "Ахиллесову пяту"
+
Компания Boeing заявила, что у нее отсутствует документация на оторвавшуюся дверную заглушку
1

Популярные статьи

Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
23
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
3
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
65
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
12
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
22
Как включить режим разработчика на Android и iPhone
+
WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов
3
В России разрабатывают "Герань" с функциями дальнего разведчика и комплекса целеуказания
+
Как работает "фабрика троллей Xbox" и какие блогеры ей помогают
14

Сейчас обсуждают

ElPelmeni
13:04
Там и кулер другой, двухбашенный
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
shuler37
13:03
Такие новости после выхода каждой серии. Не буду писать зачем они нужны.
NVIDIA сокращает поставки GeForce RTX 40, что может вызвать дефицит видеокарт и их подорожание
Windmark
13:00
Могу ему своего производства отлить в полторашку , он разницы не заметит
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
Майкопское Честное
12:58
Посоны, а вам не кажется, что на фото с системником и монитором внутре стоит совсем другая видюха, вовсе не 7700 Pulse?
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
kaissa
12:52
Вот вот. Как владелец ЭЭ в Сибири - подтверждаю - расход энергии зимой на печку приличен. Впрочем до минус 10 работает тепловой насос - там как раз на обогрев уходит не так много... А то что они пишу...
Смартфон Samsung Galaxy M35 5G на Exynos 1380 протестировали в Geekbench
Bearcub
12:49
не обижай дятлов - это жаба)))
Макрон заявил, что предложит России установить на Украине олимпийское перемирие
Майкопское Честное
12:49
Шишкинс был, нашёл только это:
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
Bearcub
12:49
Жаба квакает - караван идёт))
Макрон заявил, что предложит России установить на Украине олимпийское перемирие
Александр Иконников
12:48
Только он будет не очень хорошим в плане характеристик
Intel предложила продавать процессоры без теплораспределительной крышки
Юрий Родионов
12:37
Главное в хохлостане -поближе к кормушке и громче всех кричать -"дайте грошей ато москаляки придут!!!" И тогда ты в шоколаде!
Владимир Кличко раскритиковал Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем