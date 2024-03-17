Германия призывает обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу в больших масштабах
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Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу призвал Израиль разрешить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа в более широких масштабах в преддверии двухдневной поездки на Ближний Восток. В субботу Шольц отправился в иорданский порт Акаба на Красном море, чтобы встретиться в воскресенье с королем Иордании Абдаллой, а затем вылетит в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
«Необходимо, чтобы помощь поступила в Газу в больших масштабах уже сейчас. Это будет тема, о которой я тоже должен поговорить", - сказал Шольц журналистам перед поездкой.
Он также выразил обеспокоенность в связи с планируемым наступлением Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, где нашли убежище более половины палестинского анклава, насчитывающего 2,3 миллиона человек.
«Существует опасность того, что полномасштабное наступление в Рафиахе приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, что должно быть строго запрещено», - добавил он.
Военно-воздушные силы Германии заявили, что в субботу сбросили по воздуху поддоны с четырьмя тоннами гуманитарной помощи в анклав.
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«Каждая посылка имеет значение. Но сбросы с воздуха - это всего лишь капля в море", - говорится в сообщении министерства иностранных дел в социальной сети X (заблокирован в РФ).
Воздушная и наземная кампания Израиля в Газе, вызванная нападением ХАМАСа 7 октября, привела к перемещению большей части населения и оставила людей остро нуждающимися в продовольствии и других предметах первой необходимости.
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