Позже в этом году американская компания также откроет в Шэньчжэне новую лабораторию прикладных исследований, которая расширит возможности тестирования и исследований таких продуктов, как iPhone, iPad и Apple Vision Pro.

Потребители выбирают продукты в магазине Apple в Чэнду, провинция Сычуань, 23 февраля 2024 года.

Apple Inc заявила во вторник, что она расширяется в Китае за счет новых лабораторий прикладных исследований, что является ее последним шагом по использованию производственного и научно-исследовательского потенциала страны для производства лучших продуктов. Изабель Гэ Маэ, вице-президент и управляющий директор Apple Greater China, рассказала China Daily: «Мы уже инвестировали 1 миллиард юаней (139,4 миллиона долларов) в лабораторию прикладных исследований в Китае. А благодаря новому плану расширения наши инвестиции будут продолжать расти».

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Apple заявила, что расширит возможности своей лаборатории прикладных исследований в Шанхае для поддержки надежности, качества и анализа материалов для всех линеек продуктов. Позже в этом году американская компания также откроет новую лабораторию прикладных исследований в Шэньчжэне, провинция Гуандун, обеспечивая более сильную поддержку сотрудникам в регионе и углубляя сотрудничество с местными поставщиками. Эта новая лаборатория расширит возможности тестирования и исследований таких продуктов, как iPhone, iPad и Apple Vision Pro.

«Мы решили разместить две прикладные исследовательские лаборатории в Китае из-за производственного потенциала страны и сильного присутствия местных поставщиков», — сказала Изабель Ге Маэ.

По ее словам, за последние пять лет количество сотрудников Apple по исследованиям и разработкам в Китае удвоилось.