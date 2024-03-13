Этот шаг направлен на то, чтобы противостоять значительному воздействию на окружающую среду, вызванному энергоемким процессом майнинга криптовалют.

Вкратце:

Байден предлагает 30% налог на электроэнергию для майнинга криптовалют для решения экологических проблем.

Налог будет введен в течение трех лет с целью снижения воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую среду.

Критики утверждают, что этот шаг может задушить рост криптоиндустрии США, ссылаясь на альтернативные мотивы.

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Администрация президента Джо Байдена занимает твердую позицию в отношении экологической устойчивости и регулирования цифровых активов. Министерство финансов США предложило ввести 30%-ный налог на потребление электроэнергии фирмами, занимающимися майнингом криптовалют, в предложениях по доходам на 2025 финансовый год.





Почему Минфин США предложил ввести налог на добычу полезных ископаемых в размере 30%?

Предложение основано на убеждении, что растущий спрос на энергию в индустрии криптомайнинга усугубляет деградацию окружающей среды. Более того, это поднимает вопросы экологической справедливости и угрожает стабильности местных коммунальных служб и сообществ.

«Акцизный налог на использование электроэнергии майнерами цифровых активов может снизить активность майнинга, а также связанное с этим воздействие на окружающую среду и другой вред», — говорится в предложении.

Компании, занимающиеся майнингом криптовалют, в соответствии с этой новой налоговой схемой, должны будут отчитываться как о количестве, так и о стоимости потребляемой ими электроэнергии. К ним относятся компании, которые полагаются на автономное производство электроэнергии. Налог будет вводиться постепенно в течение трех лет, начиная с 10% и достигая 30% к третьему году, начиная с 1 января 2025 года. Однако это предложение вызвало споры. Сенатор Синтия Ламмис раскритиковала его, предположив, что он может задушить рост отрасли в Соединенных Штатах. Между тем, Пьер Рошар из Riot Platform утверждает, что налог направлен на сдерживание биткоина и способствует развитию цифровой валюты центрального банка (CBDC).

«Все причины, которые они приводят, являются предлогом, их реальная причина заключается в том, что они хотят подавить биткоин и запустить CBDC», — сказал Рошар.

Размер мирового рынка майнинга криптовалют. Источник: Precedence Research

Это не первая попытка администрации Байдена нацелиться на сектор майнинга криптовалют. Ранее, в мае 2023 года, правительство предложило ввести акцизный налог на цифровые активы в горнодобывающей промышленности (DAME), сославшись на экологические проблемы. Напротив, Дональд Трамп, выражая другую точку зрения, продемонстрировал более открытый подход к криптовалютам. Замечания Трампа указывают на отход от его прежних предпочтений традиционным валютам, подчеркивая адаптивность, необходимую на сегодняшней арене финансовых технологий. Более того, Трамп выступил против CBDC, пообещав никогда не допустить их создания при своем президентстве. Эта позиция, в сочетании с его потенциальным возвращением на должность, добавляет интересную динамику в продолжающиеся дебаты о будущем цифровых валют в США.