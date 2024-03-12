Дональд Трамп сформулировал удивительно открытую позицию по отношению к криптовалютам, таким как биткоин, если он снова станет президентом.

Во время недавнего интервью Трамп сообщил, что его администрация будет уклоняться от использования регулирующих полномочий для подавления биткоина и его аналогов. Это откровение знаменует собой заметный сдвиг по сравнению с ранее озвученным предпочтением традиционной валюты цифровым альтернативам.

Вкратце:

Дональд Трамп выражает открытость к криптовалютам, таким как биткоин, в случае переизбрания, сигнализируя об изменении своих предпочтений.

Недавний коммерческий опыт Трампа, в том числе криптовалютные транзакции для его роскошных кроссовок, повлиял на его точку зрения.

Его позиция предполагает потенциальный сдвиг в регулировании и более широкое признание криптовалют в мировой экономике.

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Трамп, главный претендент на выдвижение в президенты от Республиканской партии, поделился своими мыслями о своем меняющемся взгляде на валюту.

Несмотря на его давнюю защиту доллара и заявления: «Я хочу одну валюту, я хочу доллар, я не хочу, чтобы люди уходили от доллара», его недавний опыт подтолкнул его к тому, чтобы оценить бум цифровых валют.

Поворотным моментом стал запуск роскошных кроссовок под брендом Трампа, на которые приходилась значительная часть транзакций в криптовалюте. «Я не мог поверить в эту сумму», — сказал Трамп, демонстрируя свое удивление широким распространением цифровой валюты в торговле.

Хотя Трамп признался, что никогда не покупал биткоин сам, он признал практичность и растущее принятие криптовалютных платежей.

«Биткоин и криптовалюты часто используются, и я не уверен, что хочу их отнимать на данный момент», — сказал Трамп.

Если он будет переизбран, комментарии Трампа сигнализируют о потенциальном сдвиге в нормативно-правовой среде для криптовалют. Такая открытость к цифровым валютам подчеркивает важность адаптивности перед лицом финансовых технологий. Это также намекает на более широкое принятие криптовалют в основной торговле, что еще больше укрепляет их роль в мировой экономике.