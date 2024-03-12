АВТОР: Чэн Юй | CHINA DAILY| Обновлено: 2024-03-11 07:30

Покупатели рассматривают недавно выпущенные смартфоны во флагманском магазине Huawei в Пекине.

Когда Соединенные Штаты исключили китайского технологического гиганта Huawei Technologies Co. из своей глобальной поставочной цепи полупроводников в 2019 году, китайскую электронную индустрию охватила тревога. Но здесь был и позитивный момент. Тревога побудила китайские компании работать над чипами для более продвинутых смартфонов. В свою очередь, заинтересованные власти подчеркнули, что самостоятельность в ключевых технологиях имеет решающее значение для будущего.

То, что произошло в результате за последние несколько лет, заключается в том, что вся китайская технологическая экосистема развила беспрецедентные возможности, которых даже США, вероятно, не предвидели или не ожидали. Так что, когда китайские компании начали проявлять тревогу после запуска OpenAI своей модели текста-видео Sora в феврале, у меня возникло чувство дежавю. Я спокойно вздохнул. Потому что я, будучи закоренелым технологическим журналистом, знаю, что почти через четыре года после запрета США, Huawei уже представила свою серию телефонов Mate 60 на чипе Kirin 9000S, несмотря на препятствия.

Для тех, кто не в курсе: производительность Kirin 9000S сравнима с чипами Qualcomm старше одного или двух лет, согласно различным тестам. Сейчас ясно, что никакой технологический прорыв не происходит мгновенно — и никакой технологический прогресс в других местах, ни несправедливые политические ограничения, наложенные другими странами, не могут на долгое время остановить Китай. Таким образом, на уровне людей это помогает рационально относиться к технологическим достижениям и осознавать, с какими проблемами сталкивается Китай. Что касается появления Sora от OpenAI, китайским поклонникам технологий не стоит беспокоиться по поводу того, что местные фирмы уступают лидерство своим зарубежным коллегам.

Опыт Huawei должен указывать на то, что любое ощущение отставания в передовых технологиях, скорее всего, будет временным. По правде говоря, у Китая есть возможность разработать модели преобразования текста в видео. Появление подобных продуктов — лишь вопрос времени. Еще раз повторю: технологическая эволюция не происходит в одночасье. И это не единственная прерогатива определенной компании. Терпение здесь является девизом. Когда Huawei совершила прорыв в производстве своих чипов, именно её американские коллеги забеспокоились. Многие возложили вину на правительство США, заявив, что его запрет лишь ускорил стремление Китая к самообеспеченности в области передовых чипов.

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«Возможно, самым удивительным фактом прорыва Huawei является то, что многие руководители правительства США были явно удивлены», — сказал Грегори Аллен, директор Центра искусственного интеллекта и передовых технологий Вадхвани, в отчете о новом телефоне Huawei.

Это похоже на то, как если бы технологическая тревога курсировала между двумя крупнейшими экономиками мира, учитывая, что США всегда пытались сделать все самостоятельно. Но история показывает, что ни одна страна не может в одиночку управлять или контролировать будущее технологий. Как всегда настаивает Китай, в эпоху глобализации любые попытки страны воспрепятствовать глобализации только нанесут вред её собственным интересам. Что касается ChatGPT, Sora и подобных технологических прорывов, то их распространение, применение и коммерциализация важнее, чем само их появление. Я сомневаюсь, что США смогут добиться прогресса в этих аспектах самостоятельно. Стоит напомнить, что OpenAI была основана с намерением сделать эволюцию ИИ открытой. Последние события, кажется, предполагают, что только открытость и сотрудничество могут привести к технологическому импульсу, который принесет пользу глобальному обществу.