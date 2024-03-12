34 страны выразили заинтересованность в присоединении к блоку крупных развивающихся экономик

Посол по особым поручениям в Азии и БРИКС и шерпа ЮАР профессор Анил Суклал. Фото: Тимоти Бернард/Independent Newspapers

Южная Африка будет играть ключевую роль в дальнейшем расширении блока БРИКС в этом году, еще 34 страны выразили заинтересованность в присоединении к блоку крупных развивающихся экономик. Посол по особым поручениям в Азии и БРИКС и шерпа ЮАР профессор Анил Суклал заявил, что Россия принимает заявки после того, как в этом году председательствует в группе.

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«На саммите в Йоханнесбурге в прошлом году была принята декларация о том, что министры иностранных дел должны рассмотреть вопрос о членстве стран-партнеров в соответствии с директивами лидеров».

Россия станет первым членом, который будет курировать этот орган с тех пор, как он значительно расширил свое глобальное присутствие в начале года, когда Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Египет и Эфиопия стали первой партией стран, присоединившихся к расширенному альянсу, а Аргентина отозвала свою заявку. Ранее в этом году Россия приняла председательство в блоке от Южной Африки.

«Заинтересованность поступила из других африканских стран и из развивающихся стран», - сказал Суклал.

С таким количеством заявок нет окончательного решения о том, сколько новых стран присоединится к тому, что сейчас является блоком из 10 стран.

«Ничего не определено, и мы все еще дорабатываем критерии», — сказал Суклал.

Президент Сирил Рамафоса заявил, что с присоединением пяти стран к БРИКС это означает, что блок, представляющий Глобальный Юг, теперь будет представлять более 40% населения мира и еще большую долю его экономического производства. На прошлогоднем саммите было решено поручить министрам финансов стран БРИКС или управляющим центральными банками рассмотреть вопрос о местных валютах, платежных инструментах и платформах и доложить лидерам стран БРИКС к следующему саммиту. Декларация Йоханнесбурга II, принятая по итогам саммита, подчеркнула прогрессивное мышление блока, подтвердив приверженность стран духу взаимного уважения и понимания, суверенному равенству, солидарности, демократии, открытости, инклюзивности, укрепленному сотрудничеству и консенсусу.

Группа подчеркнула поддержку всеобъемлющей реформы ООН, включая ее Совет Безопасности, с целью сделать ее более демократичной, представительной, эффективной и действенной, а также увеличить представительство развивающихся стран в членах-членах Совета. Прозвучал призыв к ООН адекватно реагировать на преобладающие глобальные вызовы и поддерживать три законных стремления стран с формирующимся рынком и развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и Южную Африку, играть более активную роль в международных делах, в частности в ООН, включая ее Совет Безопасности.