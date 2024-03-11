Биткойн вырос на 3% в начале торгов до $71172, прибавив более 60% в 2024 году – Ожидается, что ФРС снизит ключевой целевой диапазон ставок на 25 базисных пункта в июне

Биткойн продолжил свой недавний рост и достиг нового рекордного максимума, приближающегося к отметке в $72 000 в понедельник утром, чему способствовали надежды рынка на надвигающееся снижение процентных ставок Федеральной резервной системы. К середине утра крупнейшая в мире криптовалюта торговалась на уровне $71 700, что на 3,1% выше за день и более чем на 60% с начала года. Динамика Биткойна также по-прежнему обусловлена притоками в недавно запущенные в США спотовые биткойн-ETF, совокупный поток которых с начала года составил более $106 миллиардов.

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Снижение ставок ФРС надеется на продолжение роста биткойнов и золота





Более мягкие, чем ожидалось, данные по рынку труда США в пятницу усилили ожидания того, что ФРС снизит ставки в июне. По данным CME Group, рыночные цены в настоящее время дают 73,9-процентную вероятность того, что ФРС сократит текущий целевой диапазон ставок с 5,25 до 5,5% на 25 базисных пунктов в июне, доведя его до диапазона 5-5,25%, согласно данным CME Group.

Ожидания снижения ставок во всем мире также помогли поднять золото до рекордных максимумов. Цена на золото LBMA в Лондоне выросла на 4,2% на прошлой неделе до $2171,20 в пятницу вечером, увеличив прирост в 2024 году до 18,3%. Нед Нейлор-Лейланд, инвестиционный менеджер по золоту и серебру в компании Jupiter Asset Management, сказал: «Золото всегда смотрит вперед и, таким образом, в значительной степени переварило сниженный прогноз снижения ставок ФРС в 2024 году (рынок облигаций имеет три снижения в год)

«Более того, на рынках растет ожидание перехода ФРС к более гибкой денежно-кредитной политике, поэтому в последнее время мы наблюдаем тенденцию роста золота».