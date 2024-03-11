Расширение БРИКС коренным образом изменит глобальный экономический ландшафт
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Министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в кулуарах второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва заявил, что укрепление строительства БРИКС будет способствовать поддержанию мира.
«Расширение БРИКС призвано укрепить способность отстаивать справедливость в мире», — процитировал CGTN, партнер TV BRICS, со ссылкой на министра иностранных дел Ван И.
Министр Ван И также заявил, что расширение БРИКС является проявлением подъема Глобального Юга и ускоренного развития мировой многополярности, что может в корне изменить мировую экономическую карту. Ван И отметил, что укрепление двусторонних отношений между Китаем и Россией является стратегическим выбором, отвечающим коренным интересам народов двух стран и веяниям времени. Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Китай поддерживает проведение саммита БРИКС в России в этом году.
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