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BulgarNews
Первое в Индии подводное метро на участке Майдан-Эспланада начнёт обслуживание пассажиров
Новые участки метро Калькутты, открытые премьер-министром Моди, скорее всего, начнут пассажирские перевозки 15 марта. В их число входит первое в Индии подводное метро на Эспланаде.

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Пассажирские перевозки на новых участках метро Калькутты начнутся 15 марта, как подтвердил П Удай Кумар Редди, генеральный директор железной дороги метро Калькутты, согласно сообщениям СМИ в воскресенье. Ожидания, связанные с запуском этих услуг, были высокими, особенно в отношении участка Восток-Запад, на котором сейчас находится первое в стране подводное метро. Помимо этого, к приему пассажиров готовы еще два отсека, говорится в сообщении. Премьер-министр Нарендра Моди открыл эти новые коридоры метро, а именно зеленую, оранжевую и фиолетовую линии, 6 марта. 

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По словам Редди, коммерческие перевозки на этих линиях начнутся 15 марта, а пассажирские перевозки будут доступны по зеленой линии с 7:00 до 21:45. В зависимости от пассажиропотока сроки могут быть скорректированы позже. Открытие этих участков метро премьер-министром Моди 6 марта стало важным событием для Калькутты и Хоуры. Эти новые участки общей стоимостью 6 098,20 крор рупий были построены с целью решить проблему заторов на дорогах, улучшить транспортное сообщение и уменьшить воздействие на окружающую среду. Одним из ярких моментов является участок Ховра-Майдан-Эспланада, который включает в себя первый в Индии транспортный туннель под рекой Хуг.ли. На этом участке, стоимость проекта которого составляет 4138 крор рупий, также находится самая глубокая станция метро в Индии - Ховра. 

Еще одним примечательным участком является коридор Кави Субхас-Хеманта Мукхопадьяй, строительство которого обошлось в 1435 крор рупий. Этот коридор проходит через Калькутту и прилегающие районы, по словам чиновников, центральное правительство изначально планировало облегчить дорожное движение вокруг Восточной столичной объездной дороги. Участок Таратала-Маджерхат, являющийся частью линии Джока-Эспланада, также имеет жизненно важное значение. При бюджете в 525,20 крор рупий на этап II на этом участке будет построена надземная станция метро, уникальная по дизайну, обеспечивающая сообщение с различными частями Южной Калькутты. Эти проекты являются важной частью городской транспортной системы Калькутты, направленной на сохранение природы и улучшение транспортного сообщения. Согласно сообщениям, благодаря этой инфраструктуре выбросы углекислого газа в городе Джой сократятся, а также улучшатся повседневная жизнь его жителей.

#индия #метро #пассажиры
Источник: republicworld.com
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