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«Оскар-2024»: Рита Морено идет по красной ковровой дорожке с дочерью
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Самая большая ночь в Голливуде наконец-то наступила: церемония вручения премии «Оскар» 2024 года состоится сегодня вечером, 10 марта. Джимми Киммел ведет 96-ю церемонию вручения премии «Оскар», на которой будут отмечены выдающиеся кинематографические достижения некоторых из величайших фильмов прошлого года.
[ПОДРОБНЕЕ: Оскар-2024: образы, которые обязательно нужно увидеть на красной ковровой дорожке в самую большую ночь Голливуда]
У «Оппенгеймера» больше всего номинаций, в общей сложности 13 номинаций. «Бедняжки» следуют за ним с 11 номинациями, в то время как «Убийцы цветочной луны» претендуют на 10 номинаций. Мы также позаботимся о вас, если вы хотите держать в поле зрения любые потенциальные исторические моменты на церемонии вручения премии «Оскар» 2024 года или ознакомиться с разбивкой гонок за лучшего актера и лучшую актрису.
[ПОДРОБНЕЕ: Номинации на «Оскар» 2024: полный список номинантов]
Продолжайте читать, чтобы быть в курсе всех самых важных моментов церемонии вручения премии «Оскар» 2024 года, которая будет транслироваться в прямом эфире в 19:00 по восточному времени / 16:00 по тихоокеанскому времени на канале ABC из театра Dolby в Ovation Hollywood в Лос-Анджелесе.
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[В источнике продолжение о том, как разворачивается ночь в режиме реального времени]