В 2024 году в России расширят программу бесплатного обучения граждан
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В 2023 году такое обучение прошли более 150 000 человек, а в 2024 году федеральный бюджет выделит на эти цели более 65 миллионов долларов США. По поручению Президента России Владимира Путина в программу добавлены новые категории граждан, такие как граждане, обратившиеся в службу занятости для поиска работы, инвалиды, родители или опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом сообщает официальный сайт Правительства России:
«Мы рассчитываем, что принятое решение поможет с кадровым обеспечением в регионах, в том числе за счет более внимательного отношения к потребностям наших предприятий и наших работодателей. А тем, кто прошел переподготовку, будет легче найти работу по душе»
При этом право на бесплатное переобучение сохраняется за гражданами в возрасте 50 лет и старше, неработающими матерями детей дошкольного возраста, отдельными категориями молодежи до 35 лет, а также теми, кто является безработным или находится под угрозой увольнения.
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