Вкратце:

Сообщается, что Merrill и Wells Fargo, принадлежащие Bank of America, предлагают клиентам спотовые биткоин-ETF.

Эти банки распространяют продукт на владельцев счетов по управлению активами и брокерских счетов.

На фоне роста цен на биткоин Bloomberg сообщает, что банки используют спотовые биткоин-ETF.

Сообщается, что два крупных банка, Merrill Lynch и Wells Fargo & Co из Bank of America, в настоящее время предлагают своим клиентам спотовые биржевые фонды биткоина (ETF).

Банки переходят на спотовые биткоин-ETF на фоне роста цен

Согласно недавнему отчету Bloomberg, оба банка намерены начать предлагать продукт на фоне того, что цена биткоина достигла исторического максимума. Это произошло после того, как BeInCrypto сообщила, что девять из недавно запущенных спотовых биткоин-ETF достигли рекордных объемов. На момент публикации биткоин оценивается в $61 259. Это на 19,37% больше, чем за последнюю неделю, и примерно на 42% за последние 30 дней. График цены биткоина за 1 месяц. Источник: BeInCrypto

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Аналитик ETF Эрик Балчунас сообщил, что девять из 11 спотовых биткоин-ETF достигли рекордного объема на этой неделе. Он сообщил о притоке средств в размере 2,4 миллиарда долларов в течение 24 часов. Между тем, Ark Invest и 21Shares недавно объявили об интеграции Chainlink. В частности, его платформа Proof of Reserve для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

Распределение биткоина провайдерами ETF растет

Тем не менее, доля биткоинов, принадлежащих поставщику биткоин-ETF, неуклонно растет. Кроме того, 2 февраля BeInCrypto сообщила, что в общей сложности 11 спотовых биткоин-ETF владеют примерно 3,3% текущего предложения биткоина. С другой стороны, криптотрейдер Dave the Wave сказал, что гистограмма схождения-расхождения скользящих средних (MACD) предполагает, что предыдущая четырехмесячная модель торговли криптовалютой с параболическим всплеском будет повторяться. Однако отраслевые обозреватели уже давно рассуждают о влиянии биткоин-ETF на всю криптоиндустрию. Как в Соединенных Штатах, так и во всем мире. Korea Digital Asset (KODA), ведущий институциональный хранитель криптовалют в Южной Корее, сообщил о почти 250-процентном увеличении своих криптоактивов, находящихся на хранении, во второй половине 2023 года.