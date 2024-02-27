Вкратце:

Цена PEPE значительно выросла в феврале, спася пробой ключевой горизонтальной поддержки.

Недельный и дневной таймфреймы, а также показания RSI поддерживают восходящее движение.

Несмотря на бычий прогноз цены PEPE, закрытие ниже поддержки $0,00000105 приведет к падению.

Цена PEPE пробила краткосрочную нисходящую линию сопротивления, но торгуется ниже долгосрочной.

PEPE приближается к долгосрочному сопротивлению

Технический анализ недельного таймфрейма показывает, что цена PEPE снижается под долгосрочной нисходящей линией тренда сопротивления с мая 2023 года. Снижение привело к минимуму в $0,00000059 в сентябре. С тех пор цена PEPE выросла. До сих пор PEPE предпринял три неудачные попытки вырваться наружу (красные значки). Он почти достиг линии тренда сопротивления, чтобы предпринять четвертую попытку.

Недельный график PEPE/USDT.

Недельный индекс относительной силы (RSI) является бычьим. При оценке рыночных условий трейдеры используют RSI в качестве индикатора импульса, чтобы определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным, и стоит ли накапливать или продавать актив. Если показатель RSI выше 50 и тренд восходящий, быки по-прежнему имеют преимущество, но если показатель ниже 50, верно обратное. Индикатор имеет восходящий тренд и только что поднялся выше 50 (зеленый значок), оба признака бычьего тренда.

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Что говорят аналитики?

Криптовалютные трейдеры и аналитики на X позитивно оценивают будущий тренд PEPE. Bluntz Capital считает, что PEPE завершил коррекцию и начал новое восходящее движение.

Дневной график PEPE/USDT.

JJcycles предполагает, что PEPE возглавит предстоящий сезон мемкоинов, а FLOKI пойдет по его стопам. Crypto Michael отметил нисходящую линию сопротивления, заявив, что пробой от нее может ускорить восходящее движение.

Прогноз цены PEPE: продолжится ли восходящее движение?

Более пристальный взгляд на дневной таймфрейм предполагает, что цена PEPE продолжит расти из-за ценового действия и количества волн. Ценовое действие показывает, что PEPE пробил нисходящую линию тренда сопротивления и впоследствии подтвердил ее в качестве поддержки (зеленый значок). Оба эти признака считаются бычьими знаками. Подсчет волн указывает на то, что PEPE завершил восходящее движение (белый) и последующую коррекцию (черный). Используя теорию волн Эллиотта, технические аналитики изучают долгосрочные ценовые модели и психологию инвесторов, которые повторяются, чтобы определить направление тренда. Если оба восходящих движения будут иметь одинаковую продолжительность, PEPE может вырасти еще на 40% и достичь следующего сопротивления на уровне $0,00000200.

Дневной график PEPE/USDT.

Несмотря на бычий прогноз цены PEPE, закрытие ниже области поддержки $0,00000105 сделает бычий прогноз недействительным. Затем PEPE может упасть на 55% до ближайшей поддержки на $0,00000060.