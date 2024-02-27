Мемкоин PEPE приближается к устоявшемуся потолку цены
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Вкратце:
- Цена PEPE значительно выросла в феврале, спася пробой ключевой горизонтальной поддержки.
- Недельный и дневной таймфреймы, а также показания RSI поддерживают восходящее движение.
- Несмотря на бычий прогноз цены PEPE, закрытие ниже поддержки $0,00000105 приведет к падению.
PEPE приближается к долгосрочному сопротивлению
Технический анализ недельного таймфрейма показывает, что цена PEPE снижается под долгосрочной нисходящей линией тренда сопротивления с мая 2023 года. Снижение привело к минимуму в $0,00000059 в сентябре. С тех пор цена PEPE выросла. До сих пор PEPE предпринял три неудачные попытки вырваться наружу (красные значки). Он почти достиг линии тренда сопротивления, чтобы предпринять четвертую попытку.
Недельный индекс относительной силы (RSI) является бычьим. При оценке рыночных условий трейдеры используют RSI в качестве индикатора импульса, чтобы определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным, и стоит ли накапливать или продавать актив. Если показатель RSI выше 50 и тренд восходящий, быки по-прежнему имеют преимущество, но если показатель ниже 50, верно обратное. Индикатор имеет восходящий тренд и только что поднялся выше 50 (зеленый значок), оба признака бычьего тренда.
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Что говорят аналитики?
Криптовалютные трейдеры и аналитики на X позитивно оценивают будущий тренд PEPE. Bluntz Capital считает, что PEPE завершил коррекцию и начал новое восходящее движение.
JJcycles предполагает, что PEPE возглавит предстоящий сезон мемкоинов, а FLOKI пойдет по его стопам. Crypto Michael отметил нисходящую линию сопротивления, заявив, что пробой от нее может ускорить восходящее движение.
Прогноз цены PEPE: продолжится ли восходящее движение?
Более пристальный взгляд на дневной таймфрейм предполагает, что цена PEPE продолжит расти из-за ценового действия и количества волн. Ценовое действие показывает, что PEPE пробил нисходящую линию тренда сопротивления и впоследствии подтвердил ее в качестве поддержки (зеленый значок). Оба эти признака считаются бычьими знаками. Подсчет волн указывает на то, что PEPE завершил восходящее движение (белый) и последующую коррекцию (черный). Используя теорию волн Эллиотта, технические аналитики изучают долгосрочные ценовые модели и психологию инвесторов, которые повторяются, чтобы определить направление тренда. Если оба восходящих движения будут иметь одинаковую продолжительность, PEPE может вырасти еще на 40% и достичь следующего сопротивления на уровне $0,00000200.
Несмотря на бычий прогноз цены PEPE, закрытие ниже области поддержки $0,00000105 сделает бычий прогноз недействительным. Затем PEPE может упасть на 55% до ближайшей поддержки на $0,00000060.
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