Представитель администрации Аддис-Абебского университета Сэмюэл Кифле заявил, что проводимая в стране реформа образования в целом и высшего образования в частности окажет большую поддержку процессу трансформации Эфиопии. В интервью ENA он подчеркнул, что Эфиопия активно расширяет высшее образование на протяжении последних десятилетий. Он отметил, что стране необходимо убедиться в том, что высшие учебные заведения хорошо ориентированы и для этого необходимы реформы.

Университет Аддис-Абебы, как первый автономный университет страны, сможет сосредоточиться на своей миссии и успешно предоставлять образование, проводить передовые исследования и взаимодействовать с обществом для его преобразования. По словам Сэмюэля, институциональная трансформация — это долгосрочный процесс, и Университет Аддис-Абебы установит свои собственные стандарты и послужит моделью для других университетов Эфиопии. Самуэль подчеркнул, что реформа образования окажет большую поддержку процессу трансформации Эфиопии и сделает Эфиопию примером процветания для всего континента.