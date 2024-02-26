24 февраля на замерзшей реке Хэйлунцзян между городом Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (Китай) и Благовещенском Амурской области (Россия) стартовал Фестиваль фонарей – трансграничное спортивное мероприятие – Китайско-российское международное соревнование по зимним видам спорта «Цзянхэцзян». Китайские и российские спортсмены, гости и любители ледовых видов спорта собрались здесь, чтобы научиться ледовому мастерству и разделить удовольствие от льда и снега.

В мероприятии приняли участие и выступили Хань Шэнцзянь, заместитель губернатора Народного правительства провинции Хэйлунцзян; Цзян Сяоян, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Хабаровске; министр Дальнего Востока и развития Арктики Российской Федерации Алексей Олегович Чекунков, губернатор Амурской области Василий Александрович Орлов. В своём выступлении Хань Шэнцзянь отметил, что в последние годы провинция Хэйлунцзян в полной мере сотрудничала с общей дипломатией страны, способствовала реализации важного консенсуса глав государств Китая и России, активно осуществляла китайско-российские гуманитарные обмены, что сыграло важную роль в укреплении дружбы между двумя народами.

В своих выступлениях Чекунков и Орлов отметили, что сегодня крупное спортивное событие, совместно организованное Китаем и Россией и символизирующее китайско-российскую дружбу. Дружба между Китаем и Россией глубока, особенно на Дальнем Востоке, и я верю, что эта дружба будет длиться вечно. Желаю полного успеха китайско-российским Международным соревнованиям по зимним видам спорта в Цзянлунцзяне.

Соревнования включают в себя два международных спортивных мероприятия: Китайско-российский международный товарищеский матч по хоккею с шайбой в Цзянцзяне Хэйлунцзян 2024 года и Китайско-российское международное соревнование на автомобилях по льду и снегу в провинции Хэйлунцзян 2024 года, организованное Народным правительством провинции Хэйлунцзян и правительством Амурской области и проводимое Спортивным бюро провинции Хэйлунцзян, Управлением спорта Амурской области и Муниципальным народным правительством провинции Хэйхэ. Оба мероприятия состоялись 24-го и 25-го числа соответственно.