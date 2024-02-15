Люди проходят мимо оживленного перехода в Токио, Япония, 15 ноября 2023 года.

Валовой внутренний продукт (ВВП) сократился в годовом исчислении на 0,4% за последние три месяца 2023 года, сообщила в четверг канцелярия кабинета министров после сокращения на 3,3% в годовом исчислении в предыдущем квартале. Рецессия обычно определяется как два последовательных квартала экономического спада. Снижение оказалось значительно ниже прогнозов рынка. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что ВВП вырастет на 1,4% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом в октябре-декабре.

Данные подтверждают, что экономика Японии была четвертой по величине в мире после Германии в долларовом выражении в прошлом году. Особенно слабым был внутренний спрос. Все основные категории внутреннего спроса, включая потребительские расходы, были отрицательными. Положительный вклад внес только внешний спрос, который захватывается экспортом товаров и услуг.

Частное потребление, на которое приходится половина экономики, сократилось на 0,9% в годовом исчислении в четвертом квартале, поскольку японские потребители боролись с более высокими ценами на продукты питания, топливо и другие товары. Это третья четверть падений подряд. Япония импортирует 94% своих базовых потребностей в энергии и 63% продовольствия, поэтому слабая иена значительно способствует повышению стоимости жизни, сказал CNN Нил Ньюман, стратег Japanmacro из Токио. Иена упала на 6,6% по отношению к доллару США с начала этого года, что делает ее одной из худших среди валют, используемых Группой 10 промышленно развитых стран.

«Частное потребление было особенно слабым, [и] рыночные ожидания заключались в том, что оно останется на прежнем уровне», — сказал он. «К сожалению, ситуация ухудшится в январе после землетрясения в Японском море. Люди перестают тратить деньги во время стихийных бедствий».

Землетрясение потрясло полуостров Ното в центральной префектуре Исикава 1 января, обрушив здания, вызвав пожары и вызвав предупреждения о цунами даже на востоке России. Более 200 человек погибли и более 1000 получили ранения. В четвертом квартале капитальные затраты также снизились третий квартал подряд, снизившись на 0,3%. Инвестиции в жилищное строительство со стороны частного сектора упали на 4%.

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Тем не менее, внешний спрос поддержал общий рост. Экспорт подскочил на 11% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовала слабая иена. В частности, резко выросло потребление въездного туризма, в том числе расходы туристов. Несмотря на техническую рецессию, японские рынки остаются на плаву: индекс Nikkei 225 вырос на 1,2% и закрылся выше уровня 38 000 пунктов впервые с 1990 года.

Ожидается восстановление

Некоторые экономисты говорят, что рецессия, вероятно, замедлится в ближайшие месяцы.

«Несмотря на разочаровывающие результаты [четвертого квартала], мы ожидаем, что ВВП [первого квартала] 2024 года восстановится», — сказал Мин Джу Кан, старший экономист ING Group.

После падения в конце прошлого года частное потребление должно улучшиться в текущем квартале, учитывая стабилизацию инфляции и ожидаемый рост заработной платы. Что касается инвестиций, то высокие корпоративные доходы и устойчивый спрос на ИТ также приведут к увеличению инвестиций в объекты, добавила она. Аналитики Capital Economics говорят, что бизнес-опросы и рынок труда рисуют более радужную картину бизнес-среды, чем предполагают общие цифры.

Уровень безработицы в декабре снизился до одиннадцатимесячного минимума в 2,4%. Более того, опрос Tankan, проведенный Банком Японии, показал, что условия ведения бизнеса во всех отраслях и размерах фирм были самыми сильными с четвертого квартала 2018 года. Правительство может пересмотреть цифры четвертого квартала в сторону повышения в следующем месяце во время регулярного пересмотра, добавили они. Goldman Sachs заявил в четверг, что ожидает, что экономика Японии вырастет на 1% в первом квартале 2024 года.

"Мы ожидаем, что входящее потребление замедлится после быстрого роста в октябре-декабре, но все же ожидаем умеренного восходящего тренда", - сказали аналитики, добавив, что капитальные расходы также могут вырасти на 1,3% за тот же период.

Аналитики Capital Economist ожидают, что ВВП за четвертый квартал будет пересмотрен в сторону повышения в марте, и что данные по ВВП вряд ли помешают Банку Японии прекратить отрицательные процентные ставки в апреле. Инвесторы страны сохраняют бычий настрой. 2023 год на фондовом рынке Японии был исключительным: индекс Nikkei вырос на 28%, что сделало его самым эффективным рынком в Азии.

В тот же день Morgan Stanley подтвердил свой бычий взгляд на японские акции: «[Это] наша самая большая рекомендация [с избыточным весом] в нашей вселенной покрытия». Ралли японских акций было в основном обусловлено продолжающимися корпоративными реформами и повышением доходности акций, в то время как слабая иена также способствовала увеличению прибыли японских экспортеров, считают аналитики Eastspring Investments.