Министр горнодобывающей промышленности и энергетики охарактеризовал это, как демонстрацию надежности системы отрасли.

«Мы можем гордиться тем, что почти 93 процента электроэнергии в стране было произведено из возобновляемых источников», Об этом говорится в заявлении министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Александра Сильвейры. Об этом сообщает "Brasil 247", партнер "TV BRICS".

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Национальная объединенная система зафиксировала рекордное потребление электроэнергии в феврале, когда общая нагрузка составила 101 860 мегаватт (МВт), свидетельствуют данные Национального оператора электроэнергетической системы.

Основными источниками были возобновляемые источники энергии: гидроэлектростанции, ветровые, солнечные и распределенные микро- и мини-генераторы, на долю которых пришлось 92,4 процента поставок. По мнению министра горнодобывающей промышленности и энергетики Александра Силвейры, результатом создания Национальной взаимосвязанной системы стала очередная демонстрация «надежности».

Предыдущий рекорд потребления был установлен 14 ноября 2023 года, когда суммарная нагрузка составила 101 475 МВт.