Министр здравоохранения и народонаселения Египта Халид Абдель Гаффар встретился с послом Туниса в Египте Мохамедом Бен Юсефом, и обе стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения. Хосам Абдель Гаффар, официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения, заявил, что посол Туниса высоко оценил тесные отношения между двумя странами в различных областях. Он также сообщил, что посол направил египетскому министру официальное приглашение совершить рабочий визит в Тунис.

Абдель Гаффар отметил, что на встрече состоялся обмен опытом в сфере медицинского туризма и что Тунис является одной из ведущих стран в предоставлении новейших методов лечения морской водой. По его словам, более 50 больниц и центров Туниса практикуют эту терапию и принимают пациентов из Европы и Германии. Посол Туниса отметил, что Тунис предоставит Египту все данные по очистке морской воды. Абдул Гаффар сообщил, что на встрече также обсуждался вопрос расширения сотрудничества в фармацевтической отрасли.

Целью является совместное развитие рынков Африки и франкоязычных стран, усиление технического обмена и обеспечение крупномасштабных поставок лекарств. Он добавил, что министр здравоохранения поручил рассмотреть подписанный в этой сфере меморандум о взаимопонимании и возобновить работу совместного технического комитета для достижения целей сотрудничества. Об этом сообщает партнер TV BRICS Daily News Egypt.