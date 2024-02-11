Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Египет и Тунис обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

Две страны обсудили интеграцию фармацевтической промышленности
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Министр здравоохранения и народонаселения Египта Халид Абдель Гаффар встретился с послом Туниса в Египте Мохамедом Бен Юсефом, и обе стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения. Хосам Абдель Гаффар, официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения, заявил, что посол Туниса высоко оценил тесные отношения между двумя странами в различных областях. Он также сообщил, что посол направил египетскому министру официальное приглашение совершить рабочий визит в Тунис.

Абдель Гаффар отметил, что на встрече состоялся обмен опытом в сфере медицинского туризма и что Тунис является одной из ведущих стран в предоставлении новейших методов лечения морской водой. По его словам, более 50 больниц и центров Туниса практикуют эту терапию и принимают пациентов из Европы и Германии. Посол Туниса отметил, что Тунис предоставит Египту все данные по очистке морской воды. Абдул Гаффар сообщил, что на встрече также обсуждался вопрос расширения сотрудничества в фармацевтической отрасли. 

Целью является совместное развитие рынков Африки и франкоязычных стран, усиление технического обмена и обеспечение крупномасштабных поставок лекарств. Он добавил, что министр здравоохранения поручил рассмотреть подписанный в этой сфере меморандум о взаимопонимании и возобновить работу совместного технического комитета для достижения целей сотрудничества. Об этом сообщает партнер TV BRICS Daily News Egypt.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

египет здравоохранение фармацевтика тунис
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Ретроклокинг: разгоняем SSD
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
1
В Китае построят большой спектроскопический телескоп для изучения экзопланет
+
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
3
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
8
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
NewsAtlas: WaveAerospace разработали дрон Huntress II Turbojet реактивным двигателем
+
ВС РФ продолжают методично вытеснять ВСУ с улиц Авдеевки
+
Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения о ключевых лицах хакерской группировки Hive
+
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
4
Новая система AIM-132 ASRAAM разработана для Украины и уже находится в зоне СВО
+
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
+
AMD представила архитектуру Embedded+ для улучшения качества искусственного интеллекта
+
В Epic Games Store можно бесплатно получить Doki Doki Literature Club Plus и Lost Castle
5
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
6
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Экс-сотрудник Apple выпустил AR-очки за $349, в 10 раз дешевле Vision Pro
+
HONOR внедряет кремний-углеродные аккумуляторы в свои смартфоны
+
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
5
ASML продемонстрировала новейший литографический сканер стоимостью $380 млн
4
Си Цзиньпин поздравил народ с китайским Новым годом
+

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
1
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
8
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
6
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
68
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
26
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
2
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
2
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
13
Samsung Galaxy S23 FE - всё, что вам необходимо знать
3
Кристалл времени позволил увеличить производительность "идеальной" квантовой системы на 28 кубитов
+

Сейчас обсуждают

Chihonya
18:39
у меня на хайниксе, похужее, просто когда брал, цены были на бидаи ваще не вменяемые... ну а сейчас уже смысла нет)
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Шовкат Ташпулатов
18:35
И чё? У меня альпида память, фирма сдохла а память живее всех живых
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Chihonya
18:32
ага, и хайникс а-дай написано, а купишь и по факту хреняй)))
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Chihonya
18:31
на коробке листик положить с надписью нужно) кто такой шишун)))
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Шовкат Ташпулатов
18:31
Ниче там нищенского нет. Гарантия 10 лет 7200мхз. Просто за бренд нет накрутки
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
valerij zviozdkin
18:30
Ага Сергей вертикальное бурение труб большого диаметра 1,2,3 метра (5-7 км глубиной:).Не надорвешься.
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
valerij zviozdkin
18:28
Шотландцы глупие очень.Геотермальная нержавеющая труба с 5 км 10000 лет могла бы давать энергию.Накопители это ерунда.Спасибо.
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
dagnoparte
18:28
Европа и сама этому раду. Доят то не европейских буржуинов, а простой люд
Трамп: США не станут защищать страны НАТО, если не получат за это достаточно денег
dagnoparte
18:26
Пока население не начнёт партизанскую войну против тцк, ничего не изменится.
В сети появилось видео, где мирные жители дают отпор сотрудникам ТЦК Украины
palkovvodec
18:26
никогда такого не будет, это объективный факт. откуда временно ушли, туда вернутся снова и пойдут ещё дальше.
Илон Маск согласился, что США и Европа потерпели поражение в конфликте на Украине, а Россия оставит за собой Крым и новые регионы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем