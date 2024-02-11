Чистый и похожий на сад цех с интеллектуальной производственной линией вряд ли напомнит посетителям стереотипную сталелитейную компанию

На этом аэрофотоснимке, сделанном 1 июня 2023 года, показан туристический причал озера Байяндянь в новом районе Сюнъань, провинция Хэбэй на севере Китая.

На сталелитейном заводе недалеко от Пекина грузовики на водородном топливе курсируют по чистому и похожему на сад цеху с интеллектуальной производственной линией, которая вряд ли напомнит посетителям стереотипную сталелитейную компанию. Ян Цзыцзян, директор сталепрокатного завода Rockcheck Steel Group Co Ltd в муниципалитете Тяньцзинь на севере Китая, сказал, что с тех пор, как десять лет назад началось скоординированное развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, сталелитейщики извлекли выгоду из зеленой и низкоуглеродной трансформации предприятия.

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Ян, проработавший в сталелитейной промышленности почти 20 лет, вспоминает, что раньше сталелитейный завод был пыльным. Прокатные станы, вентиляторы и другое оборудование на заводе были не только энергозатратными, но и загрязняли окружающую среду. Помимо Тяньцзиня, провинция Хэбэй, граничащая с Пекином, является крупнейшей провинцией Китая по производству стали. В 2014 году была предложена национальная стратегия по стимулированию скоординированного развития региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, приоритетом которой является продвижение «зеленого» и низкоуглеродного режима развития.

На территории площадью 216 000 кв. км, окружающей Пекин, более 100 миллионов человек проживают в кластерах из 13 городов на уровне префектур и выше, которые включены в скоординированную застройку. В 2013 году средняя концентрация мелкодисперсных твердых частиц (PM2,5) в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй составила 106 микрограммов на кубический метр, что является одним из районов с наибольшим загрязнением воздуха в стране. За последнее десятилетие Пекин, Тяньцзинь и Хэбэй приняли единые стандарты контроля за загрязнением окружающей среды, а также скоординировали практику и правоохранительные органы, которые эффективно сдерживают загрязнение.

В 2022 году средняя концентрация PM2,5 в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй была снижена до 37 микрограммов на кубический метр, а доля поверхностных вод с качеством воды I-III классов увеличилась с 45,1 процента в 2013 году до 77,5 процента в 2022 году. Класс I является лучшим качеством воды в соответствии с пятиуровневой системой оценки воды Китая. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине все объекты питаются от 100-процентного экологически чистого электроснабжения за счет ветроэнергетики и фотоэлектрических установок в Чжанцзякоу, провинция Хэбэй, впервые в истории Олимпийских игр.

Пекин может похвастаться одним из семи пилотных рынков торговли квотами на выбросы углерода в стране. С момента своего открытия в 2013 году совокупный объем транзакций составил более 100 миллионов тонн с общей торговой стоимостью до 4 миллиардов юаней (556 миллионов долларов США). Тяньцзинь взял на себя обязательство построить зеленый коридор площадью 736 квадратных километров в своих районах, соединяющий район Тунчжоу в Пекине и новый район Сюнъань в провинции Хэбэй. Хань Юйфэн из муниципального бюро планирования и природных ресурсов Тяньцзиня сказал, что в некоторых лесных районах экологические условия заметно улучшились, с более обильными водными ресурсами и более зелеными растениями.

В то время как в новом районе Сюнъань вырастает современная городская структура, стремящаяся стать «городом будущего» Китая рядом с озером Байяндянь, окружающая экологическая среда улучшается, а не ухудшается. Ву Хаймэй, заместитель директора бюро по экологии и окружающей среде в Сюнъане, сказал, что количество диких птиц и видов рыб в районе озера выросло на 70 и 21 соответственно после создания нового района в 2017 году. Будучи крупнейшей экосистемой водно-болотных угодий на севере Китая, качество воды в озере за этот период улучшилось с уровня ниже V (самого низкого из пятиуровневой системы оценки водных ресурсов Китая) до уровня III. Численность диких птиц и рыб в районе озера достигла 276 и 48 видов соответственно.