Хоссам Абдель Гаффар, пресс-секретарь Министерства здравоохранения и народонаселения, сообщил, что министр и компания General Electric обсудили ход выполнения предыдущих соглашений и планы по сотрудничеству в медицинской сфере. Он сказал, что министерство и компания работают вместе, чтобы обеспечить египетский медицинский сектор новейшими диагностическими устройствами, такими как томограф, МРТ, катетер, цифровая визуализация, ультразвуковые и маммографические аппараты. Абдель Гаффар подчеркнул роль этого сотрудничества в повышении качества диагностической службы в больницах. Он также сообщил, что компания помогла министерству обновить старые томографы на современные, что повысило эффективность работы службы.

General Electric также поставила новые томографы в больницы министерства. Абдель Гаффар добавил, что компания помогла министерству повысить производительность магнитно-резонансных аппаратов и оснастить их новейшими диагностическими протоколами. Это поддержало президентскую инициативу по раннему выявлению опухолей предстательной железы, которая предполагала разработку 29 магнитно-резонансных аппаратов в различных отраслях министерства.

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Абдель Гаффар также сообщил, что министерство и компания сотрудничали в президентской инициативе по поддержке женского здоровья, разработав 4 мобильных маммографа и модернизировав маммограф в отделении женского здоровья отделения радиологии. Он также упомянул о сотрудничестве с компанией в рамках проекта передвижных радиологических установок, в рамках которого был предоставлен высококачественный мобильный компьютерный томограф, предлагающий диагностические услуги гражданам по всей стране.