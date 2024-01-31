Рабочий перевозит груз вилочным погрузчиком в районе международного сухопутного порта Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в июле.

УРУМЧИ -- Порт Бедель на китайско-кыргызской границе откроется в 2024 году, заявил во вторник председатель народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркин Тунияз на северо-западе Китая. Эркин Тунияз сделал это заявление, выступая с докладом о работе регионального правительства на ежегодной сессии Собрания народных представителей Синьцзяна, которая открылась во вторник.

Порт Бедель расположен более чем в 70 километрах от уезда Уктурпан в Синьцзяне, примерно в 80 километрах от Каракола в Кыргызстане и в 350 километрах от Алматы в Казахстане. Председатель также сказал, что в 2024 году Синьцзян ускорит усилия по сохранению своего порта Хунджераб открытым в течение всего года. Порт Хунджераб является важнейшими воротами для Китайско-пакистанского экономического коридора, обрабатывая совокупный объем импортных и экспортных грузов более 200 000 тонн с 2016 по 2020 год.