



Согласно постановлению правительства, Китай стремится добиться прорыва в области разработки и производства человекоподобных роботов, квантовых компьютеров, высокоскоростных поездов, самолетов нового поколения, экологически чистых интеллектуальных кораблей и беспилотных плавательных средств в рамках более широкого развития будущих отраслей промышленности.

В руководстве, представленном в понедельник Министерством промышленности и информационных технологий вместе с шестью другими правительственными ведомствами, особое внимание уделяется выявлению глобальных тенденций в области технологических инноваций и промышленного развития с особым акцентом на шесть ключевых направлений: производство будущего, информация будущего, материалы будущего, энергия будущего, космос будущего и здоровье будущего.

Для достижения этих целей в руководстве предлагается создать перспективную платформу для будущих отраслей. Используя такие технологии, как искусственный интеллект и передовые вычисления, платформа призвана точно выявлять и развивать высокопотенциальные отрасли будущего. План также использует преимущества инновационной национальной системы Китая, направляя населенные пункты к стратегическому планированию, точному развитию и содействию развитию будущих отраслей промышленности на основе существующих промышленных основ и обеспеченности ресурсами.

Кроме того, руководящие принципы призывают к использованию растущей мощи передовых технологий, направляя усилия на высококачественные, интеллектуальные и экологически чистые разработки. Это включает в себя ускорение трансформации и модернизации традиционных отраслей, придание нового импульса построению современной промышленной системы.

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Кроме того, существует стремление к созданию обширного интеллектуального вычислительного центра нового типа. Это влечет за собой ускорение прорывов в таких технологиях, как чипы графических процессоров, взаимосвязанные сети с малой задержкой для кластеров и управление гетерогенными ресурсами. Цель состоит в том, чтобы построить сверх-крупномасштабный интеллектуальный вычислительный центр, способный удовлетворить потребности итеративного обучения больших моделей и вывода приложений, тем самым удовлетворяя растущие потребности отрасли и общества, говорится в руководстве.