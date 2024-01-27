По мере того, как фондовый рынок Китая переживает спад, среди его трейдеров появляется новая инвестиционная тенденция. Биткоин и другие криптовалюты набирают популярность в качестве альтернативных инвестиционных гаваней, предлагая стабильность во время экономической неопределенности.

Обход запрета на криптовалюты в Китае начался не так давно. Сказался ряд факторов:

На фоне падения фондового рынка китайские инвесторы все чаще обращаются к биткоину и другим криптовалютам.

Несмотря на запрет Китая на торговлю криптовалютами и майнинг, трейдеры находят креативные способы инвестирования в цифровые активы.

В отчете подчеркивается рост объема одноранговой торговли криптовалютой в Китае, что указывает на процветающий подпольный рынок.

Дилан Ран, руководитель финансового сектора из Шанхая, олицетворяет эту тенденцию. В начале 2023 года, когда китайская экономика показала признаки бедствия, Ран начал диверсифицировать свои инвестиции в криптовалюту. Этот шаг был сделан, несмотря на запрет на торговлю криптовалютами и майнинг в Китае с 2021 года. Ран обходил ограничения, используя банковские карты небольших сельских коммерческих банков и участвуя в сделках на сером рынке. Его стратегия заключалась в том, чтобы ограничить каждую покупку на уровне 6978 долларов, чтобы избежать обнаружения. Сейчас он владеет примерно 141024 долларами в криптовалютах, что составляет половину его инвестиционного портфеля.

По сравнению с неустойчивым фондовым рынком Китая, инвестиции Руна в криптовалюту взлетели на 45%, что побудило его сказать: «Биткойн — это безопасная гавань, как и золото». Этот сдвиг в сторону криптовалют не ограничивается Раном. Многие китайские инвесторы ищут творческие возможности для инвестирования в цифровые активы. Криптовалюты воспринимаются как более стабильные, чем волатильные рынки акций и недвижимости внутри страны. Действительно, инвесторы, такие как Чарли Вонг, аналитик по акциям на стороне покупателя, обратились к таким платформам, как биржа Hashkey в Гонконге, чтобы купить биткоин.

«Трудно найти возможности в традиционных областях. Китайские акции и другие активы показывают плохие результаты... Экономика переживает важнейший переходный период», — сказал Вонг.

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Такие шаги свидетельствуют о широких настроениях среди китайских инвесторов, ищущих альтернативы испытывающим трудности внутренним рынкам. В то время как материковый Китай запрещает криптовалюту, торговые платформы, такие как OKX и Binance, продолжают обслуживать китайских клиентов через внебиржевые каналы и другие средства. Более того, зарубежные банковские счета и относительно более дружелюбное отношение Гонконга к цифровым активам также могут помочь обойти ограничения.

И, несмотря на то, что подпольный криптовалютный рынок в Китае работает в серой зоне, он процветает. Платформа криптоданных Chainalysis отметила значительный рост объема одноранговой торговли криптовалютой в Китае, при этом страна поднялась на 13-е место в мире в 2023 году со 144-го места в 2022 году. Несмотря на официальный запрет, в период с июля 2022 года по июнь 2023 года на китайском крипто-рынке наблюдался ошеломляющий объем транзакций в размере 86,4 миллиарда долларов.

«Китай и Гонконг также демонстрируют уникальные разбивки по наиболее используемым типам крипто-платформ, хотя к этим цифрам следует относиться с долей скептицизма, учитывая анекдотические свидетельства того, что большая часть криптовалютной активности в обеих странах происходит через внебиржевые сделки или через неформальные, серые одноранговые предприятия», — говорится в отчете.

Всплеск биткоина и других криптовалют происходит в то время, когда традиционные китайские инвестиции не приносят результатов. Наступление на сектор недвижимости и продолжающийся экономический переход сделали традиционные инвестиционные направления, такие как акции и недвижимость, менее привлекательными. Действительно, доминирующий сектор государственных предприятий, непрозрачное управление, неопределенность регулирования и слабая система кредитных рейтингов создают значительные экономические проблемы.

«Китайская экономика демонстрирует устойчивый прогресс и будет продолжать давать мощный импульс мировой экономике. Китай является важным двигателем глобального развития», — заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Тем не менее, нынешние условия ускорили крах фондового рынка и вызвали опасения по поводу будущего экономической среды Китая. Между тем, скачок биткоина на 50% с середины октября еще больше подчеркивает его привлекательность в качестве инвестиционного варианта.

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Криптовалюты становятся жизнеспособной альтернативой, предлагая подобие стабильности и потенциала роста на фоне турбулентности китайской экономики. Рост инвестиций китайских трейдеров в криптовалюту является красноречивым признаком времени, отражающим стратегический сдвиг в ответ на меняющуюся экономическую и нормативно-правовую среду.