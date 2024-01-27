Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Китайские трейдеры обращаются к биткоину на фоне краха местного фондового рынка

Этот сдвиг происходит, несмотря на строгий запрет страны на торговлю и майнинг криптовалют, и демонстрирует устойчивость и адаптивность китайских инвесторов
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

По мере того, как фондовый рынок Китая переживает спад, среди его трейдеров появляется новая инвестиционная тенденция. Биткоин и другие криптовалюты набирают популярность в качестве альтернативных инвестиционных гаваней, предлагая стабильность во время экономической неопределенности.

Обход запрета на криптовалюты в Китае начался не так давно. Сказался ряд факторов:

  • На фоне падения фондового рынка китайские инвесторы все чаще обращаются к биткоину и другим криптовалютам.
  • Несмотря на запрет Китая на торговлю криптовалютами и майнинг, трейдеры находят креативные способы инвестирования в цифровые активы.
  • В  отчете подчеркивается рост объема одноранговой торговли криптовалютой в Китае, что указывает на процветающий подпольный рынок.

Дилан Ран, руководитель финансового сектора из Шанхая, олицетворяет эту тенденцию. В начале 2023 года, когда китайская экономика показала признаки бедствия, Ран начал диверсифицировать свои инвестиции в криптовалюту. Этот шаг был сделан, несмотря на запрет на торговлю криптовалютами и майнинг в Китае с 2021 года. Ран обходил ограничения, используя банковские карты небольших сельских коммерческих банков и участвуя в сделках на сером рынке. Его стратегия заключалась в том, чтобы ограничить каждую покупку на уровне 6978 долларов, чтобы избежать обнаружения. Сейчас он владеет примерно 141024 долларами в криптовалютах, что составляет половину его инвестиционного портфеля.

По сравнению с неустойчивым фондовым рынком Китая, инвестиции Руна в криптовалюту взлетели на 45%, что побудило его сказать: «Биткойн — это безопасная гавань, как и золото». Этот сдвиг в сторону криптовалют не ограничивается Раном. Многие китайские инвесторы ищут творческие возможности для инвестирования в цифровые активы. Криптовалюты воспринимаются как более стабильные, чем волатильные рынки акций и недвижимости внутри страны. Действительно, инвесторы, такие как Чарли Вонг, аналитик по акциям на стороне покупателя, обратились к таким платформам, как биржа Hashkey в Гонконге, чтобы купить биткоин.

«Трудно найти возможности в традиционных областях. Китайские акции и другие активы показывают плохие результаты... Экономика переживает важнейший переходный период», — сказал Вонг.

реклама



Такие шаги свидетельствуют о широких настроениях среди китайских инвесторов, ищущих альтернативы испытывающим трудности внутренним рынкам. В то время как материковый Китай запрещает криптовалюту, торговые платформы, такие как OKX и Binance, продолжают обслуживать китайских клиентов через внебиржевые каналы и другие средства. Более того, зарубежные банковские счета и относительно более дружелюбное отношение Гонконга к цифровым активам также могут помочь обойти ограничения.

И, несмотря на то, что подпольный криптовалютный рынок в Китае работает в серой зоне, он процветает. Платформа криптоданных Chainalysis отметила значительный рост объема одноранговой торговли криптовалютой в Китае, при этом страна поднялась на 13-е место в мире в 2023 году со 144-го места в 2022 году. Несмотря на официальный запрет, в период с июля 2022 года по июнь 2023 года на китайском крипто-рынке наблюдался ошеломляющий объем транзакций в размере 86,4 миллиарда долларов.

«Китай и Гонконг также демонстрируют уникальные разбивки по наиболее используемым типам крипто-платформ, хотя к этим цифрам следует относиться с долей скептицизма, учитывая анекдотические свидетельства того, что большая часть криптовалютной активности в обеих странах происходит через внебиржевые сделки или через неформальные, серые одноранговые предприятия», — говорится в отчете.

Всплеск биткоина и других криптовалют происходит в то время, когда традиционные китайские инвестиции не приносят результатов. Наступление на сектор недвижимости и продолжающийся экономический переход сделали традиционные инвестиционные направления, такие как акции и недвижимость, менее привлекательными. Действительно, доминирующий сектор государственных предприятий, непрозрачное управление, неопределенность регулирования и слабая система кредитных рейтингов создают значительные экономические проблемы.

«Китайская экономика демонстрирует устойчивый прогресс и будет продолжать давать мощный импульс мировой экономике. Китай является важным двигателем глобального развития», — заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Тем не менее, нынешние условия ускорили крах фондового рынка и вызвали опасения по поводу будущего экономической среды Китая. Между тем, скачок биткоина на 50% с середины октября еще больше подчеркивает его привлекательность в качестве инвестиционного варианта.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Криптовалюты становятся жизнеспособной альтернативой, предлагая подобие стабильности и потенциала роста на фоне турбулентности китайской экономики. Рост инвестиций китайских трейдеров в криптовалюту является красноречивым признаком времени, отражающим стратегический сдвиг в ответ на меняющуюся экономическую и нормативно-правовую среду.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

биткоин китайская народная республика фондовый рынок инвестиции в криптовалюту трейдеры
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
7
Одновременная солнечная вспышка вызывает отказ радиосвязи на Земле
+
Российские конструкторы сумели вывести боевые вертолёты Ми-28 на совершенно новый уровень
1
Полтора десятка американских компаний готовы вложить в экономику Вьетнама $8 млрд
+
В интернете обнаружена база данных, которая содержит 12 ТБ украденных учетных записей
+
Pixel 9 может стать первым флагманом Google с тремя камерами на задней панели
+
NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
1
На Дальнем Востоке начинается освоение Огоджинского угольного месторождения
1
TSMC начинает строительство завода для производства 1-нм чипов
5
Майнеры находят альтернативные вариант заработка на своих видеокартах
4
Трассу А-360 "одели" в асфальтобетон в 2023 году
1
Google представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новом мятном цвете
+
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
24
Motorola представила еще один недорогой телефон, оснащенный батареей емкостью 6000 мАч
2
Бывший руководитель Google запустил стартап по производству боевых дронов с ИИ
+
Покинувшие рынок РФ производители электроники столкнулись с серьёзным падением прибыли в 2023 году
1
Серийная сборка и производство боевого БПЛА С-70 "Охотник" начнется во второй половине 2024 года
1
В России представили дрон для военных – "Ловкий", созданный по летающей схеме конвертоплана
1
Крупные майнинговые компании активно распродают биткоины в ожидании халвинга
1
Ученые научились перерабатывать токсичные отходы от производства алюминия в "зеленую" сталь
1

Популярные статьи

Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
12
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
36
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
51
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
+
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
41
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
11
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
+
Фондовому рынку Японии грозит “зомби-апокалипсис“
2
О том, как военный корабль ВМФ СССР отбил два рыболовных судна у береговой охраны Марокко
2
Ученые нашли доказательство существования темной материи
3

Сейчас обсуждают

Иванов Дмитрий
15:18
Всё хорошо . Но какая цена ??
ASUS представила низкопрофильную клавиатуру ROG Falchion RX с оптическими переключателями
Вячеслав Ермолаев
15:13
Ждём Маска. Надеюсь, история не повторится. Королёв мечтал о Марсе, а его заставили заниматься Луной. Маск говорил о колонии на Марсе, а его подключают к лунному проекту.
Ученые НАСА выяснили причину выбросов метана на Марсе
-=metallist=-
15:04
Рестайлинговая веста должна выглядеть так же.
Hyundai представила концепт тюнингованного электрокара
-=metallist=-
15:03
А что там, Дойче банк еще не обонкротился?
Deutsche Bank: стоимость биткоина может упасть ниже $20 000 к концу 2024 года
Шовкат Ташпулатов
14:57
Да я тоже эти видосики видел, там просто ужас какой-то.
Intel планирует обойти компанию Apple с её MacBook, за счёт новых устройств на Lunar Lake MX
valderm
14:56
он как бессмертный сапер - сколько раз подрывался и все равно прет на те же мины как упоротый
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
Евгений Шрайнер
14:50
До майкросрфт наконец, дошло. Что просто заваливать деньгами на право и налево, не пойми, что. Не значит получить популярный продаваемый проект?
Microsoft увольняет тысячи сотрудников Activision Blizzard и Xbox и удаляет проекты
FelsheR-BAN100plussz
14:49
"На чипе А320 сомневаюсь я, что можно память на 3600 MHz использовать." У меня есть комп с а320, там нормально с хмр 3200 cl16 2х16 память работает. Но заинтриговал. В другом компе хмр 4000, окажусь д...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
Morro
14:42
Хоть бы характеристики написали..
ASUS представила защищенные ноутбуки серий BR1204, CR и CZ
Александр Сергеевич
14:42
Дети кукурузы
Intel планирует обойти компанию Apple с её MacBook, за счёт новых устройств на Lunar Lake MX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем