Многие аналитики ожидали, что США впадут в рецессию после серии повышений процентных ставок Федеральной резервной системой, в то время как Китай, как ожидалось, продемонстрирует яркое и быстрое восстановление после локдаунов Covid. Тем не менее, США удалось избежать рецессии, в то время как Пекин изо всех сил пытался выйти из почти трех лет строгих пандемических ограничений «нулевого Covid», отмечает издание.

"Это поразительный поворот судьбы", - сказал Эсвар Прасад, бывший глава китайского подразделения Международного валютного фонда. «Сильные показатели экономики США в тандеме со всеми краткосрочными и долгосрочными препятствиями, с которыми сталкивается китайская экономика, делают менее очевидным предположение о том, что ВВП Китая когда-нибудь превысит ВВП США».

США даже удалось увеличить свое преимущество: в прошлом году ВВП вырос на 6,3% в номинальном выражении, опередив рост Китая на 4,6%. Многие западные аналитики ожидают, что рост экономики Китая замедлится в долгосрочной перспективе из-за высокого долга и жилищного кризиса, который подорвал доверие потребителей. По прогнозам, в 2024 году рост ВВП Китая составит 4,5% или ниже. Такая тенденция может сохраняться в течение многих лет в условиях того, что экономисты называют вековой стагнацией.

«Вековая стагнация – по сути, хронический избыток сбережений, приводящий к медленному росту, дефляции, пузырям активов и финансовому напряжению – переместилась из Западного полушария в Китай», Об этом заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.

Цены постепенно падают до такой степени, какой Китай не испытывал со времен мирового финансового кризиса 2009 года, явления, известного как дефляция, которая может обанкротить домохозяйства и компании с большой задолженностью.

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Между тем, долгосрочные препятствия для экономики США сохраняются на фоне рекордно высокого дефицита бюджета, который уже превысил полтриллиона долларов, в то время как целевой показатель инфляции Федеральной резервной системы в 2% еще не достигнут. Есть также опасения, что Федеральная резервная система может слишком долго придерживаться своей жесткой денежно-кредитной политики, что может спровоцировать спад, отмечает Bloomberg. По словам бывшего экономиста Федеральной резервной системы Джулии Коронадо, которую цитирует издание, риски рецессии в США сейчас выше, чем в начале 2023 года.