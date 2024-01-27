Специалисты Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева разрабатывают новую технологию восстановления тканей печени. Народная терапия этого органа основана на применении медикаментозного лечения.

«Здесь мы разрабатываем подход, который позволит вырастить определенную ткань вне организма, а затем в процессе трансплантации обеспечить сращение тканей, ускорить процессы регенерации и восстановить функции органа», — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Павел Цыганков.

Новые ткани разрабатываются на аэрогелевом каркасе. Это легкий, нетоксичный, относительно прочный материал, который не вреден для живых клеток. Еще одной важной его особенностью является высокая удельная поверхность – пористость. Внутри материала имеется множество полостей, пузырьков с воздухом. Если сложить их площади, то получится сотни квадратных метров. Также достаточно места для специальных добавок, в том числе стимулирующих или ограничивающих рост тканей. Это необходимо для оптимального формирования трехмерной структуры печени.

«Аэрогель постепенно разлагается, не нанося вреда нашему организму, постепенно клетки разрастаются и образуются здоровые ткани», — рассказал младший научный сотрудник и доцент кафедры РХТУ им. Д.И. Менделеева Андрей Абрамов.

Каркас, свободный от микробов и болезнетворных организмов, помогает сохранить новый орган здоровым. Для его стерилизации авторы проекта используют специальные методы, чтобы не повредить хрупкую основу аэрогеля.

«Мы используем углекислый газ под высоким давлением, а также добавляем сильные стерилизующие компоненты: перекись водорода или надуксусную кислоту», — пояснил Павел Цыганков.

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С такой идеей выступили студенты и аспиранты Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Внедрение результатов исследований в практику – это не однолетняя перспектива; Предстоит провести ряд тестов. Однако ученые говорят, что в будущем такой подход может быть использован для восстановления не только печени, но и других органов. Об этом сообщает TV BRICS.