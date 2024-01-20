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Huawei Technologies представила версию HarmonyOS Next

Четвертая версия HarmonyOS больше не будет поддерживать приложения для Android или считывать код Android
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Вид на флагманский магазин Huawei в Шанхае

Huawei Technologies Co представила новую версию своей операционной системы собственной разработки HarmonyOS в четверг, ускоряя усилия по сокращению зависимости от иностранных технологий и созданию собственной экосистемы программного обеспечения на фоне ограничений правительства США.

Этот шаг связан с тем, что Huawei объявила, что более 800 миллионов устройств, включая продукты под ее собственным брендом и устройства от сторонних компаний, теперь оснащены HarmonyOS, по сравнению с 700 миллионами устройств пять месяцев назад, что знаменует собой важную веху в ее быстром расширении.

Юй Чэндун, генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei, заявил на конференции в Шэньчжэне, провинция Гуандун, что родная операционная система HarmonyOS Next, примерно переводимая как Star River Edition, ориентирована на разработчиков программного обеспечения. Эта версия более удобна для пользователя, безопасна, интеллектуальна и взаимосвязана, и HarmonyOS может открыть новый промышленный рубеж стоимостью в триллион долларов, сказал Юй.

«Для настоящей операционной системы необходим фундамент и экосистема. HarmonyOS превратилась в операционную систему, которая без проблем работает на различных устройствах», — сказал Юй.

HarmonyOS Next больше не будет поддерживать приложения для Android или считывать код Android, сообщает Huawei. Подчеркнув свою приверженность продвижению экосистемы HarmonyOS, Huawei заявила, что более 200 ведущих приложений ускорили свою интеграцию в экосистему HarmonyOS.

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Крупные партнеры, такие как Ant Group и China UnionPay, используя свое мастерство и фундаментальные возможности HarmonyOS, предоставляют разработчикам программного обеспечения эффективные комплексные инструменты и ускоряют разработку приложений. Между тем, Юй сказал, что курсы HarmonyOS в кампусе охватили 135 университетов, в которых приняли участие 305 000 студентов, а 286 компаний приняли участие в экологических семинарах HarmonyOS. Более 380 000 разработчиков прошли сертификацию HarmonyOS.

Операционная система собственной разработки была впервые представлена в качестве альтернативы Android в августе 2019 года, через три месяца после того, как правительство США добавило Huawei в свой список юридических лиц, ограничив доступ китайской компании к важнейшим американским технологиям. С тех пор Huawei усердно работает над более широким внедрением HarmonyOS, которая, по прогнозам, превзойдет iOS от Apple в качестве второй по величине операционной системы для смартфонов в Китае в 2024 году, по данным канадской исследовательской фирмы TechInsights.

Несмотря на то, что Android от Google и iOS от Apple продолжат доминировать в мировом секторе операционных систем для смартфонов, HarmonyOS от Huawei займет некоторые позиции в Китае, чему будет способствовать возвращение смартфонов 5G с серией Mate 60, говорится в отчете TechInsights. Дай Вэй, заместитель генерального секретаря Интернет-общества Китая, в четверг призвал китайские интернет-предприятия и каждое звено в отраслевой цепочке принять и поддержать экосистему HarmonyOS.

Чжоу Хунъи, основатель и председатель китайской компании по кибербезопасности 360 Security Group, сказал, что несколько высококачественных приложений компании присоединятся к экосистеме HarmonyOS, обещая пользователям плавный, интеллектуальный и безопасный опыт. Чжу Юнган, президент облачного бизнеса Huawei, сказал, что экосистема приложений HarmonyOS вступает во вторую фазу, и выразил надежду на сотрудничество с большим количеством разработчиков для ускорения интеграции различных отраслей в экосистему.

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