На такую ​​операцию в настоящее время имеют право мужчины и женщины в возрасте 35 лет и старше или те, у кого есть как минимум двое детей.

Виталий Милонов

Мужскую стерилизацию следует исключить из перечня услуг российских медицинских учреждений, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В письменном обращении, адресованном министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, Милонов утверждал, что в дополнение к полному запрету для мужчин постоянная женская контрацепция должна быть разрешена только в том случае, если жизнь женщины находится в опасности.

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В России на операцию по стерилизации имеют право мужчины и женщины в возрасте 35 лет и старше, а также имеющие не менее двух детей, хотя есть ещё исключения для серьезных психических заболеваний и тяжелых заболеваний. Милонов заявил, что хотя доступ к стерилизационным операциям в России «несколько ограничен», в некоторых случаях они остаются доступными «для тех, у кого нет для [нее] веских медицинских показаний».

По данным Росстата, в 2022 году количество операций по женской стерилизации в России достигло 16-летнего максимума. Общее количество операций с 2010 по 2022 год выросло на 20% до 15 000. Напротив, количество абортов в последние годы неуклонно снижается.

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Добровольная стерилизация все еще относительно редка в России по сравнению с такими странами, как США, где ежегодно проводится около 600 000 окклюзий маточных труб и 200 000 вазэктомий. В общей сложности, согласно анализу Национального исследования роста семьи США, 10% женщин позже сожалеют о решении пройти стерилизацию. В исследовании добавлено, что женщины, прошедшие стерилизацию до 30 лет, чаще испытывают сожаление по сравнению с теми, кто прошел процедуру после этого возраста.