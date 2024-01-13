Банковский гигант отчитался о худшем квартале за 15 лет — год назад продал свой портфель рублевых потребительских кредитов банку «Уралсиб»

Американский банковский гигант Citigroup объявил о планах сократить до 20 000 рабочих мест после того, как сообщил о огромных квартальных убытках в размере 1,8 миллиарда долларов за последние три месяца 2023 года — худших показателях за 15 лет. В пятницу транснациональная корпорация заявила, что разочаровывающий результат обусловлен расходами в размере 4 миллиардов долларов, включая 800 миллионов долларов, связанных с реструктуризацией, уходом из России и девальвацией аргентинского песо.

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Citigroup объявила о планах свернуть свой бизнес в России в августе 2022 года. Активы ее российского подразделения на тот момент составляли около $10 млрд, а стоимость ухода из России оценивалась в $170 млн. В декабре 2022 года кредитор продал свой портфель рублевых потребительских кредитов российскому банку «Уралсиб».

Сокращение персонала может стоить банковской компании целых 1,8 миллиарда долларов, но обеспечит ежегодную экономию в 2,5 миллиарда долларов к 2026 году, когда они должны быть завершены. Citi ожидает, что общая численность персонала сократится до 180 000 к 2025 или 2026 году с максимума в 240 000 в начале 2023 года.

В 4 миллиарда долларов расходов в четвертом квартале включены 1,7 миллиарда долларов, которые банк должен был выплатить в рамках «специальной оценки» Федеральной корпорации по страхованию вкладов для возмещения убытков, связанных с прошлогодними банкротствами региональных банков. Кроме того, квартальная прибыль Citi упала более чем на 20% в годовом исчислении, а квартальная выручка снизилась на 3% до $17,4 млрд. Годовая прибыль группы упала на 38% по сравнению с предыдущим годом, до $9,2 млрд.

В третьем квартале Citigroup опубликовала результаты, превзошедшие ожидания: выручка выросла на 9% до $20,14 млрд, а прибыль на акцию выросла на 2% до $1,63. Аналитики прогнозировали $19,27 млрд и $1,22 за акцию соответственно. Глава Citigroup Джейн Фрейзер отметила, что, несмотря на трудности, в каждом из пяти подразделений банка зафиксирован рост доходов.

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В ноябре гигант Уолл-стрит объявил о планах провести самые большие сокращения за два десятилетия, заявив, что сокращает более 300 должностей старших менеджеров. Реструктуризация включает в себя отказ от двух основных операционных подразделений компании и вместо этого сосредоточение внимания на пяти ключевых направлениях деятельности – торговле, банковском деле, услугах, управлении активами и потребительских предложениях в США.