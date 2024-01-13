Вкратце:

Chainlink сотрудничает с SingularityDAO для поддержки участников Chainlink BUILD, расширяя возможности благодаря услугам SingularityDAO

Redacted интегрирует Chainlink CCIP для межсетевой передачи Pirex ETH (pxETH), подчеркивая растущее влияние Chainlink в Web3

Рынок положительно реагирует на партнерские отношения с Chainlink: недавно кит (маркетмейкер) или учреждение приобрели более 1,2 миллиона токенов LINK

Chainlink (LINK) недавно попала в заголовки газет благодаря своим новым стратегическим партнерствам, что вызвало значительный покупательский спрос среди криптовалютных китов. Подчеркивает ли такой шквал активности растущую уверенность в долгосрочном потенциале Chainlink и его расширяющейся экосистеме?

Новое партнёрство Chainlink

SingularityDAO, децентрализованная платформа, известная своим управлением криптоактивами с использованием искусственного интеллекта, объединила усилия с Chainlink Labs для поддержки участников Chainlink BUILD. В конечном итоге это сотрудничество предоставит расширенные возможности благодаря панели запуска SingularityDAO, инкубационным услугам и другим инновационным направлениям.

Участники программы BUILD Chainlink, предназначенной для ускорения перспективных стартапов на ранних стадиях в ее экосистеме, могут получить выгоду от этого сотрудничества. Наставничество, тренинги и инкубационные услуги SingularityDAO будут способствовать продвижению этих проектов.

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Между тем, интеграция Redacted Chainlink CCIP для межсетевых переводов Pirex ETH (pxETH) еще больше подчеркивает растущее влияние Chainlink в пространстве Web3. Redacted, разработчик продуктов DeFi, выбрал Chainlink CCIP из-за высоких стандартов безопасности и надежности, что имеет решающее значение на нестабильном рынке криптовалют. Интеграция направлена на то, чтобы сделать pxETH доступным для различных блокчейнов для обеспечения межцепочечного взаимодействия.

«Мы рады интегрировать ведущую в отрасли Chainlink CCIP, чтобы обеспечить безопасность межсетевых переводов нашего токена ликвидного стейкинга pxETH. Поскольку он опирается на проверенную в боевых условиях инфраструктуру Chainlink и имеет перспективную конструкцию, выбор CCIP в качестве нашего эксклюзивного межсетевого решения был простым выбором», — сказал соучредитель Redacted Сами

Киты накапливают Chainlink (LINK)

Рынок положительно отреагировал на эти события. Недавние данные Lookonchain показывают значительное приобретение токенов LINK китом или учреждением: более 1,2 миллиона токенов LINK были перемещены с Binan. Несмотря на более широкие рыночные колебания, цена Chainlink остается относительно стабильной и торгуется на уровне 13 долларов. Глава отдела новостей BeInCrypto Али Мартинес назвал это потенциальным сигналом к покупке, предполагая, что Chainlink вскоре может увидеть значительный рост цен.

«TD Sequential подает сигнал на покупку на 12-часовом графике, поскольку LINK торгуется около нижней границы параллельного канала. В случае подтверждения цена LINK может вырасти до $15,2 или $17,3», — сказал Мартинес

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