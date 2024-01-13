Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Chainlink заключает новые партнерские отношения

Киты отправляются в покупательский бум
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Вкратце: 

  • Chainlink сотрудничает с SingularityDAO для поддержки участников Chainlink BUILD, расширяя возможности благодаря услугам SingularityDAO
  • Redacted интегрирует Chainlink CCIP для межсетевой передачи Pirex ETH (pxETH), подчеркивая растущее влияние Chainlink в Web3
  • Рынок положительно реагирует на партнерские отношения с Chainlink: недавно кит (маркетмейкер) или учреждение приобрели более 1,2 миллиона токенов LINK

Chainlink (LINK) недавно попала в заголовки газет благодаря своим новым стратегическим партнерствам, что вызвало значительный покупательский спрос среди криптовалютных китов. Подчеркивает ли такой шквал активности растущую уверенность в долгосрочном потенциале Chainlink и его расширяющейся экосистеме?

Новое партнёрство Chainlink

SingularityDAO, децентрализованная платформа, известная своим управлением криптоактивами с использованием искусственного интеллекта, объединила усилия с Chainlink Labs для поддержки участников Chainlink BUILD. В конечном итоге это сотрудничество предоставит расширенные возможности благодаря панели запуска SingularityDAO, инкубационным услугам и другим инновационным направлениям.

Участники программы BUILD Chainlink, предназначенной для ускорения перспективных стартапов на ранних стадиях в ее экосистеме, могут получить выгоду от этого сотрудничества. Наставничество, тренинги и инкубационные услуги SingularityDAO будут способствовать продвижению этих проектов.

реклама



Между тем, интеграция Redacted Chainlink CCIP для межсетевых переводов Pirex ETH (pxETH) еще больше подчеркивает растущее влияние Chainlink в пространстве Web3. Redacted, разработчик продуктов DeFi, выбрал Chainlink CCIP из-за высоких стандартов безопасности и надежности, что имеет решающее значение на нестабильном рынке криптовалют. Интеграция направлена на то, чтобы сделать pxETH доступным для различных блокчейнов для обеспечения межцепочечного взаимодействия.

«Мы рады интегрировать ведущую в отрасли Chainlink CCIP, чтобы обеспечить безопасность межсетевых переводов нашего токена ликвидного стейкинга pxETH. Поскольку он опирается на проверенную в боевых условиях инфраструктуру Chainlink и имеет перспективную конструкцию, выбор CCIP в качестве нашего эксклюзивного межсетевого решения был простым выбором», — сказал соучредитель Redacted Сами

Киты накапливают Chainlink (LINK)

Рынок положительно отреагировал на эти события. Недавние данные Lookonchain показывают значительное приобретение токенов LINK китом или учреждением: более 1,2 миллиона токенов LINK были перемещены с Binan. Несмотря на более широкие рыночные колебания, цена Chainlink остается относительно стабильной и торгуется на уровне 13 долларов. Глава отдела новостей BeInCrypto Али Мартинес назвал это потенциальным сигналом к покупке, предполагая, что Chainlink вскоре может увидеть значительный рост цен. 

«TD Sequential подает сигнал на покупку на 12-часовом графике, поскольку LINK торгуется около нижней границы параллельного канала. В случае подтверждения цена LINK может вырасти до $15,2 или $17,3», — сказал Мартинес

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

киты отношения партнерство бум
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
30
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
26
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
2 января 2024 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
23
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
8
Турецкие компании уходят из Украины с многомиллионными долгами, но на 400% нарастили торговлю с РФ
2
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
12
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
4
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
2
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
4
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
1
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Консоль AYANEO Next Lite на базе Ryzen 4000U выходит в продажу по цене от 299 долларов
+
В России разрабатывается АПЛ будущего – это лодка пятого поколения «Арктур»
1
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
1

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
6
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
123
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
166
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
119
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
34
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
34
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
2
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
44

Сейчас обсуждают

Denis Denis
10:09
2690v4, huananzhi f8, 64ggb ddr4, дипкуловский корпус, palit gtx 1080ti, не с майнинга, была в употреблении 2 года, БП Corsair hx 850 ватт(!), xpg nvme 512гб, ssd patriot p220 - 512гб, итого: 44к комп...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Александр Вишневский
10:06
А потом хохлы непременно его взорвут. "Ыз прынцыпу".
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
Кирилл Прозоровский
10:05
Это журналистика детка. А плазма разве не светится? Просто не знаю.
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
Кирилл Прозоровский
10:01
Ну вот же, всё отлично и без ваших противных грязных ископаемых источников. И газ не нужно. Ну фермеры, промышленность это пустое. Деньги же из банка поступают.
Германия получила 60% энергии в 2023 году из возобновляемых источников
Serezhka
09:58
Аа, тогда понятно.
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
Майкопское Честное
09:57
Почему пополнение? Это всё тот же старина Заглот, только прошедший ребрендинг.
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
DonCarleone
09:50
Производите их сами, раз они вам необходимы....и свои хотелки при себе оставьте.
Генерал Сырский: ВСУ необходимы американские штурмовики А-10 и ударные вертолеты
Serezhka
09:45
Не, просто в стане говноавторов пополнение. Просто у него задача - написать что-нибудь, не важно что.
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
Сергей Казанков
09:44
Вообще пездюки канеш все... ща подойдёт кто-нить 60+ и покажет кто здесь папка =)
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Виталий Никитин
09:39
1074€ за машину???Как это возможно в Латвии???Обычно ржавое ведро которое уже не на ходу,дороже оценивают!
OpenAI ведет переговоры с многочисленными издателями о лицензионных соглашениях на статьи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем