Китай принял новые меры, чтобы облегчить иностранцам въезд в страну для бизнеса, образования и туризма.

По данным Национальной иммиграционной администрации, эти меры включают упрощение требований к подаче заявления на портовую визу и предоставление доступа к услугам по продлению, замене и выдаче разрешений для тех, кто приезжает в Китай с недипломатическими или официальными целями.

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На пресс-конференции агентство заявило, что иностранцы могут пользоваться круглосуточным прямым транзитом без процедур пограничного контроля в девяти крупных аэропортах городов, включая Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Сямэнь и Гуанчжоу. Кроме того, иностранцам, которые в них нуждаются, доступны многократные визы, а для иностранцев, проживающих в азиатском гиганте, упрощено требование о запросе документов, сообщает Prensa Latina , партнер сети TV BRICS.

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Администрация стремится продвигать дальнейшие реформы и инновации в сфере услуг и политики управления иммиграцией с целью улучшения деловой среды и содействия созданию новой модели развития. По данным МИД, в будущем МИД будет и дальше оптимизировать свои возможности в этом отношении с целью облегчения обменов между людьми.