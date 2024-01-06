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BulgarNews
Мобильная игра Ким Кардашьян закрывается спустя десять лет
«Ким Кардашьян: Голливуд», когда-то дико популярная мобильная игра, которая помогла ей стать звездой и разбогатеть

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Нью-Йорк (Си-Эн-Эн)

Игра позволяла игрокам отражать жизнь Кардашьян, создавая аватар, который работает на достижение виртуального статуса А-листа, поднимаясь по социальной лестнице. Реальный доход поступал от покупок в приложении, таких как покупка виртуальной одежды и аксессуаров для аватара, что помогло ему зарабатывать 700 000 долларов в день вскоре после запуска в июне 2014 года.

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«Я так благодарна от всего сердца всем, кто любил и играл «Ким Кардашьян: Голливуд» в течение последних 10 лет», — говорится в заявлении Кардашьян. Это путешествие так много значило для меня, но я поняла, что пришло время сосредоточить эту энергию на других увлечениях».

Игра имела огромный успех для ее разработчика, Glu Mobile, который ранее заявлял, что ее скачали не менее 145 миллионов раз и принесли 160 миллионов долларов дохода за первые два года бизнеса. Glu воспользовался этим успехом и создал другие мобильные игры, основанные на других знаменитостях, таких как Бритни Спирс и знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи. В конечном итоге компания была куплена Electronics Arts в 2021 году за 2 миллиарда долларов.

В своем заявлении Кардашьян поблагодарила Glu и «многих людей за кулисами, которые усердно работали над тем, чтобы сделать его успешным». «Меня всегда будет вдохновлять это сообщество, которое мы построили вместе». В любом случае, Кардашьян больше не нуждается в игре. За последнее десятилетие она стала бизнес-магнатом. 

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Возможно, ее самым успешным предприятием было создание бренда нижнего белья и одежды Skims, который недавно расширился до продажи одежды для мужчин. Это рассматривается как возможная прелюдия к первичному публичному размещению акций компании. У нее также есть частная инвестиционная компания, которую она основала в прошлом году, под названием SKYY Partners. Его первые инвестиции были в Truff, модную компанию по производству приправ, которая производит соусы с трюфелями.

#игра #голливуд #звезда #нью-йорк #кардашьян
Источник: edition.cnn.com
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