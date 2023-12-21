Предполагается, что майнинг-ферма принадлежит управляющей компании жилого комплекса, которая и получает доход от добытых криптовалют.

Майнинг-ферма за деньги жителей дома

По словам местной жительницы, другие соседи увидели в группе «Вконтакте» пост о майнинговой ферме в другом доме. После этого они решили проверить на наличие оборудования для майнинга и свой подвал. В итоге выяснилось, что в закрытом помещении действительно находятся установки для добычи цифровых активов. При этом в прошлом году этого в доме не было, отметила собеседница издания. Она также пожаловалась на отсутствие отопления. Женщина заявила, что в настоящий момент температура в квартирах в среднем составляет 16-18 градусов.

По слухам, установка для добычи криптовалют принадлежит управляющей компании ЖК. В настоящий момент она проходит процедуру банкротства. Поэтому жители боятся, что все долги фирмы перейдут им. Отключить оборудование самостоятельно они не могут, поскольку для этого нужен квалифицированный специалист. Резиденты ЖК с майнинг-фермой уже обратились в полицию и прокуратуру.

Мировой лидер по промышленному майнингу

реклама





Представитель одной из крупнейших майнинг-компаний BitRiver заявил, что в ближайшие несколько лет Россия вполне может стать лидером в области промышленного майнинга. По его словам, все больше крупных нефтяных компаний обращают внимание на такую деятельность.

Ранее Министерстве финансов РФ предложили отечественным майнерам экспортировать цифровые активы. Схема может работать точно так же, как в случае с природным газом, отметили власти. Соответствующий законопроект уже формируется.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В министерстве энергетики же предлагают повысить тарифы на электроэнергию для добытчиков криптовалют. Ожидается, что цены увеличатся почти в пять раз. Регуляторы объяснили это перегрузкой на энергетическую систему, которая уже привела к дефициту электроэнергии в некоторых регионах страны.