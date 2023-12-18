Умный велосипед Huawei Hongmeng с HarmonyOS продается с 6999 юаней
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12 декабря был представлен новейший интеллектуальный продукт, подключенный к Huawei HarmonyOS — умный электровелосипед. Этот велосипед был разработан в сотрудничестве с Xidesheng и является продуктом, предназначенным для любителей городского велоспорта.
Этот умный электровелосипед оснащен передней и задней дисковыми тормозными системами. Официально заявлено, что рама изготовлена из авиационного алюминиевого сплава X6 и произведена с использованием цельного плоского сварочного процесса, который не имеет никаких точек сварки на поверхности, что очень прочно и долговечно.
Кроме того, велосипед оснащен высокоточным датчиком крутящего момента и двойным контроллером кинетической энергии с замкнутым контуром. В то же время он также полностью поддерживает интеллектуальные функции HarmonyOS Zhilian. Стоит отметить, что это также первый в отрасли электровелосипед, поддерживающий пакет HarmonyOS Zhilian 4G.
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