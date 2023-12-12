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Форум по китайско-арабскому сотрудничеству в области телерадиовещания прошел в Ханчжоу

Ли Шулей, член Политбюро ЦК КПК и руководитель отдела пропаганды ЦК КПК, выступил на церемонии открытия по видеосвязи.
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Фото/hangzhou.com.cn

Синьхуа | Обновлено: 11 декабря 2023 года.

В воскресенье в Ханчжоу, столице восточно-китайской провинции Чжэцзян, состоялся VI Форум сотрудничества Китая и арабских государств в сфере телерадиовещания и телевидения.

Ли Шулей, член Политбюро ЦК КПК и руководитель отдела пропаганды ЦК КПК, выступил на церемонии открытия по видеосвязи.

Участники мероприятия согласились, что китайские и арабские СМИ должны предпринимать более эффективные действия для укрепления основы сотрудничества и взаимного доверия, содействия наследию и инновациям цивилизаций, а также способствовать общему развитию, а также международному и региональному миру и стабильности.

Они обязались реализовать совместный проект, включающий 50 аудиовизуальных программ, и углубить практическое сотрудничество в области политического информирования, разработки контента, технологических инноваций и обучения персонала.

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В форуме приняли участие более 300 представителей Китайской Народной Республики и 15 Арабских стран.

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